Clio M in concerto al Joy's Pub

Clio M è il primo progetto solista di Clio Colombo (ex Clio and Maurice).

Clio M si è esibita nell’arco di diversi tour in Francia, Germania, Regno Unito, Olanda, Italia e Marocco; la sua musica è apparsa su Rolling Stone Italia e il video del brano “Lost”, è stato trasmesso in alta rotazione su MTV Music Italia a marzo 2020. “Fragile”, EP pubblicato a novembre 2020 in duo con Martin Nicastro sotto il nome Clio and Maurice, è stato nominato tra i migliori 50 dischi dell’anno da Rockit, che li ha definiti “la via italiana all’avant-pop”. A luglio 2022, Clio M annuncia in un’intervista per la rivista internazionale Schön! Magazine, il suo prossimo debutto come artista solista. Il suo primo disco, scritto in collaborazione con Martin Nicastro e prodotto da Giuliano Pascoe, guarda ai lavori di icone del pop sperimentale internazionale come Björk e FKA twigs, con un focus che è sia politico sia esistenziale, profondamente ispirato all’energia interpretativa e compositiva di Nina Simone.

Il disco vede la partecipazione della voce di Adele Altro (Any Other) e del contrabbasso di Margherita Carbonell.

“Fight” è il singolo di debutto, in uscita con distribuzione Believe e promozione Conza il 27 ottobre: annuncia l’uscita dell’album, prevista in primavera. Sullo sfondo di un tappeto di archi riecheggia una tempesta di percussioni elettroniche. La voce, morbida e disillusa nella strofa, esplode emotivamente nel ritornello: racconta di quando arrendersi è impossibile, ma non si sa come lottare.

“La via italiana all’Avant-pop [...] sulle orme delle ambiziose produzioni d’oltreoceano dagli arrangiamenti stratificati e avvolgenti”. Rockit (50 migliori dischi del 2020)

“Un incontro impossibile tra una voce e il violino, tra Nina Simone e Arca”. Rolling Stone

“Una voce straordinaria, che siamo davvero felici di trasmettere per un mese intero.” - MTV Music