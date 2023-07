Sabato 12 agosto 2023 alle ore 21.30 la corte all’aperto di Palazzo Pesce si apre a “Close to you. Celebrating The Music of Burt Bacharach” insieme alla voce di Badrya Razem, al piano di Francesco Schepisi, al basso e al contrabbasso di Nunzio Laviero e alla batteria di Fabio Accardi.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, dedicato interamente alle musica di Burt Bacharach, uno dei compositori più prolifici e rappresentativi della musica americana.

Il suo stile è un perfetto connubio tra musica colta e popolare; un equilibrio tra le armonie sofisticate di matrice jazzistica e le melodie easy ed accattivanti proprie della musica pop; il tutto forgiato da una padronanza della scrittura e dell’arrangiamento che deriva dal suo background di studi di musica classica; (non dimentichiamo che il Nostro aveva studiato composizione con il grande musicista francese Darius Milhaud). Questo background musicale gli ha permesso di creare una dimensione sonora unica ed originale, ed al tempo stesso eclettica; che gli ha permesso anche di cimentarsi con il cinema e vincere un Oscar per casino Royale



La band con il progetto CLOSE TO YOU lo celebra e lo ricorda a qualche mese dalla sua recente scomparsa nel febbraio 2023!