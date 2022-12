Clown spaventati panettieri - duo Meroni Zamboni in scena a Bitonto

Uno speciale appuntamento coi sorrisi per l’ apertura del Festival Ti Fiabo e Ti Racconto /Le Strade che Ridono – Xmas edition

Duo Meroni Zamboni

CLOWN SPAVENTATI PANETTIERI

Di e con Andrea Meroni e Francesco Zamboni



spettacolo consigliato dai 3 anni





Due eccentrici panettieri con velleità circensi iniziano a far lievitare dall'impasto del

pane scherzi e giochi di ogni sorta.



Tra acrobazie pericolanti, giocoleria con gli strumenti del fornaio e nuvole di farina magica, non di solo pane riderà il pubblico, ma di ogni gag dei nostri panettieri!



Evento promosso dal Comune di Bitonto e organizzato dal Teatrermitage.







(dal 5 al 9 dicembre - h. 18,30 - 20,00)