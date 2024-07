'Varietà Prestige' a Bari, clownerie e marionette per un evento gratuito dedicato alle famiglie

Marionette a filo, clownerie e magia per gli appuntamenti dedicati alle famiglie della rassegna ‘Meraviglie d’estate. Teatro Musica animazione’. Martedì 23 luglio alle ore 18 nell’Hub Punto Luce di largo Annunziata e mercoledì 24 luglio alle ore 18 nell’Hub Nest di via Manzoni a Bari, in scena due repliche gratuite di Varietà Prestige. Lo spettacolo in carne e legno, consigliato a partire da 4 anni. Realizzato in collaborazione con la cooperativa sociale Mama Happy.

Francesca Zoccarato è Mitzi, un’elegante clown in gonnella, che porta il pubblico di bambini e adulti nel suo mondo di fantasie retrò, di manie surreali e di sogni reali. Accanto a lei, i suoi soci di legno: le marionette – guidate dalla mano di Jan Ruzicka - dall’apparenza innocente, ma… chi sarà il vero protagonista di questo spettacolo? La regia dello spettacolo, prodotto da Teatro Bandito, è affidata a Dadde Visconti.

Un omaggio all’Avanspettacolo e al mondo del Cabaret degli anni ’30: quando le persone cercavano l’incanto e gustavano la dolcezza che l’Arte Varia sapeva donare, perché si sa “la vita è amara quando in fondo non c’è zucchero".

Evento a ingresso libero fino a esaurimento posti. Per info si può chiamare il numero 3358052211 o inviare una mail a botteghino@teatrokismet.it.

La rassegna Meraviglie d’estate, a cura di Teresa Ludovico per la Cooperativa Kismet, rientra nell’ambito dell’Avviso Pubblico ‘Le due Bari 2024’, promosso dal Comune di Bari e finanziato dal POC Metro 2014-2020 e propone oltre un mese di eventi a ingresso libero in teatri, spazi all’aperto e hub per l’infanzia e l’adolescenza, che includono quattro debutti nazionali e due prime regionali. Il progetto è realizzato in collaborazione con Ciheam Bari, ARPA Puglia, Parrocchia di San Sabino, Parrocchia San Pio X, Accademia del Cinema Ragazzi di Enziteto e Associazione Mama Happy Centro servizi famiglie accoglienti. Il programma completo sul sito www.leduebari.it.

