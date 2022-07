Al Foro Boario di Noci la sesta edizione di Clubintown, il festival di musica elettronica e sperimentale

Torna, il 20 e 21 agosto al Foro Boario di Noci (BA), la sesta edizione di Clubintown, il festival di musica elettronica e sperimentale che, attraverso la Club culture punta a rivalutare il territorio pugliese e il suo importante patrimonio culturale. In Line Up: Interstellar Funk, Massimiliano Pagliara, Planetary Assault System Live, Kaiser e molti altri ancora!

Una due giorni che vedrà salire in console alcuni tra i nomi più interessanti e noti del panorama nazionale, internazionale e locale. Sabato 20 agosto la line up sarà incentrata sulla House music e ad alternarsi sul palco saranno: Interstellar Funk, Massimiliano Pagliara, Hiver, Tomy e Camparino Club. Domenica 21 agosto, invece, spazio alla Techno con Planetary Assault System Live, Kaiser, Dj Planttexture e Squupa.

A far da cornice al tutto ci sarà un allestimento suggestivo, che sarà svelato a ridosso dell’evento, e le attività collaterali realizzate in partnership con alcune delle più interessanti realtà del territorio. Con Music Platform sarà presentato, infatti, un video-documentario in quattro puntate dedicato a Clubintown, alla Città di Noci e al territorio pugliese che racconterà il percorso di riqualificazione urbana realizzato in collaborazione con Masseria Cultura, Esseri Urbani e Davide Curci. Il documentario sarà poi donato al Comune di Noci in un evento dedicato, nel mese di agosto. Non mancheranno, infine, i workshop di grafica e mapping nel settore musicale.

Clubintown è prodotto dall’associazione Vocoder in partnership con il collettivo Ways e Coop. Soc. Coopera con il patrocinio del Comune di Noci (BA), e finanziato nell’ambito del FONDO speciale CULTURA e PATRIMONIO CULTURALE (L.R. 40/2016 - art. 15 comma 3).

Clubintown è un progetto di rivalutazione del territorio pugliese e del suo importante patrimonio culturale urbano che punta a offrire una prospettiva inedita di fruizione dell’evento musicale, rispetto ai fenomeni culturali affini. Il contesto musicale e? la Club Culture, movimento caratterizzato da forti ideali di aggregazione sociale, contestualizzati nella dimensione di spazio e partecipazione di esibizioni nei club. Il clubbing si e? fatto portavoce, a livello internazionale, di principi come l’inclusione sociale e la salvaguardia delle liberta? personali, elevandone lo status a fenomeno culturale di massa ed è proprio a questi che si ispira anche Clubintown nel suo intento. Nelle scorse edizioni in console ospiti come DAX J, Z.I.P.P.O., Æmris, Lorenzo Senni, Vael, 999999999 (live), INVOLVE SHOWCASE Regal.