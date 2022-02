Appuntamento con 'Colazione speziale'

Il progetto Urbis "L'orto delle spezie" volge al termine, con l'associazione di promozione sociale Effetto Terra che in questi mesi, in partenariato con la l'ass. Incontra e la coop. soc. Tracceverdi, ha promosso un percorso lavorativo di agricoltura sociale a soggetti in condizioni di svantaggio. Progetto che nasce grazie a un bando promosso dal comune di Bari/politiche giovanili. Orto urbano, apicoltura urbana, coltivazione di spezie esotiche e quale migliore occasione per salutarsi se non con una colazione ai senza fissa dimora a base di tisane, marmellate e dolcetti? Giovedì 24 febbraio dalle ore 9:00 alle ore 12:00 in piazza Balenzano gli operatori del progetto accoglieranno i cittadini che, incuriositi, vorranno assaggiare le prelibatezze "bio" realizzate dagli utenti. E perchè no i volenterosi potrebbero anche mettersi in gioco dando una mano ai giovani che hanno partecipato al progetto. La natura è fatta così: ti rapisce quando meno te lo aspetti