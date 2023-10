Si terrà mercoledì 18 ottobre, alle ore 17, nell’Arena Giardino di Japigia, l’inaugurazione della biblioteca “Lucrezia Iurlo”, una delle undici del progetto Colibrì – rete delle biblioteche di Bari, finanziato dall’avviso regionale Community library.

La Biblioteca Iurlo è situata in uno dei locali presenti all’interno dell’Arena Giardino e si sviluppa su un unico livello al piano terra per una superficie totale di 70 mq. Lo spazio si configura come un’unica area polifunzionale - la zona della reception e la sala lettura dotata di alcuni dispositivi per la consultazione di contenuti digitali che all’occorrenza si trasforma in spazio laboratoriale - a cui si aggiunge lo spazio esterno del parco Arena Giardino che può ospitare attività e performance all’aperto.

La capacità di accoglienza della Biblioteca Iurlo è di 15 persone e la dotazione potenziale è di circa 420 volumi di narrativa, con un orientamento alla lettura di adulti e giovani adulti.

Il soggetto che gestirà la struttura, nata ad esito del percorso di co-progettazione, è l’associazione Essere Terra. Domani, in occasione dell’inaugurazione, sarà illustrato il “Equi-libri sostenibili”, il progetto di gestione triennale del nuovo presidio culturale esociale del quartiere.

Al taglio del nastro interverranno l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano, la presidente del Consiglio regionale Loredana Capone, la consigliera regionale delegata alle Politiche culturali Grazia Di Bari, il presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti, la dirigente dell’IC Japigia 2 Torre a mare Serenella Varrese e la presidente di Essere Terra Ilaria D’Aprile.

L’evento vedrà anche la partecipazione dell’ensemble bandistica “E. Annoscia” di Bari.