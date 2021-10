L'omaggio a Gianni Rodari nel concerto al Nuovo Teatro Abeliano "Ci vuole un fiore"

Martedì 26 ottobre, alle 20,30, al Nuovo Teatro Abeliano di Bari prosegue la stagione musicale 2021 del Collegium Musicum diretto da Rino Marrone, con uno speciale omaggio a Gianni Rodari, tra i più grandi scrittori e pedagogisti italiani del ‘900, specializzato in testi per bambini e ragazzi, oltre che tradotto in moltissime lingue. Protagonista del concerto è la suite «Ci vuole un fiore», «gioco musicale» del compositore Nicola Scardicchio, per coro di voci bianche e orchestra da camera (in prima esecuzione assoluta, commissionata dal Collegium) su testi di Rodari, e canzoni di Virgilio Savona e Sergio Endrigo; il Coro di voci bianche Vox Juvenes è diretto da Emanuela Aymone, con la partecipazione di Antonio Stornaiolo.

Il prossimo concerto del Collegium Musicum si svolgerà sempre al Nuovo Teatro Abeliano venerdì 5 novembre alle 20,30, con «Baudelaire e Wagner: quando la musica si fa poesia», realizzato in collaborazione con Alliance Française Bari nel bicentenario della nascita di Charles Baudelaire. Con un racconto del musicologo Sandro Cappelletto, che il giorno prima, giovedì 4 novembre, interverrà alle 18,30 nella sede di Alliance Française, insieme a Michelè Sajous e Livio Costarella per presentare il concerto.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...