''Duetti e Sonate per fiati'', il Collegium Musicum a Villa La Rocca per un concerto di grande gusto e raffinatezza musicale

Prosegue con altri due concerti la stagione del Collegium Musicum, entrambi a Villa La Rocca, all'interno dell'Accademie delle Scienze di Bari (via Celso Ulpiani 27). Di scena in entrambe le date alcuni dei migliori solisti della formazione pugliese. Venerdì 18 settembre, alle 19,45, toccherà a «Duetti e Sonate per fiati» di grande gusto e raffinatezza musicale: protagonista il duo formato da Giambattista Ciliberti (clarinetto) e Michele Dilallo (fagotto), in tre Duetti di Ludwig van Beethoven, nella Sonata op. 52 del compositore pugliese Massimo Gianfreda e nella Sonata per clarinetto e fagotto di Francis Poulenc. L'appuntamento sarà replicato sabato 19 settembre, alle 19, all'Auditorium Casa della Musica di Ostuni.



Venerdì 25 settembre, alle 19,45, sempre a Villa La Rocca, toccherà all'universo delle «Serenate in trio», con tre solisti del Collegium Musicum impegnati: sono Michele Bozzi (flauto), Carmine Scarpati (violino), Francesca Carabellese (viola). In programma la Serenata op. 141a di Max Reger, la Serenata per flauto, violino e viola di Nicola Ventrella, e la Serenata op. 25 di Ludwig van Beethoven. Il concerto sarà replicato sabato 26 settembre, alle 20,15, nel Chiostro della Chiesa di San Domenico a Corato.



Entrambi i concerti saranno introdotti dal musicologo Pierfranco Moliterni. L'ingresso è consentito sino a esaurimento posti. In tali occasioni saranno in vendita gli abbonamenti per la stagione 2020 del Collegium Musicum, che proseguirà sino a dicembre al Nuovo Teatro Abeliano di Bari (costo abbonamento singolo 30 euro, abbonamento sostenitore 200 euro). Saranno rispettate tutte le norme di sicurezza sanitaria durante l'accesso e gli spettacoli.