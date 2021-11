Colletta alimentare: anche il Comune di Locorotondo aderisce all'iniziativa

Si svolgerà sabato 27 novembre, presso tutti i supermercati aderenti, la 25esima edizione della “Colletta Alimentare” promossa dal Banco Alimentare e sostenuta dal Comune di Locorotondo per tramite dell’Assessorato alle Politiche Sociali.

Si potrà contribuire ad aiutare chi è in difficolta attraverso due modalità: facendo la spesa nei supermercati aderenti oppure acquistando fino al 5 dicembre, in cassa o online, una card del valore di 2, 5 o 10 euro. Possono essere acquistati alimenti non deperibili, come ad esempio tonno in scatola, carne in scatola, pelati, legumi in scatola, olio, omogeneizzati di frutta, pasta o altro.

I supermercati che a Locorotondo hanno aderito all’iniziativa sono: C7 Quinto Colore, C7 di via Fasano, C7 di via Gentile, Le Vele di via dei Trullari, Todis di via Sandro Pertini, la Bottega del Centro Storico di corso Umberto.

Un ringraziamento sentito va rivolto anche alla Caritas ed al suo presidente don Adriano Miglietta, per il prezioso sostegno dato a questa importante giornata.