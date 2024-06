Un nuovo Silent Reading Party sul tetto, lettura e condivisione a Bari Vecchia

Sabato 15 giugno alle ore 18:00 torna a Bari la formula del Silent Reading Party su un altro dei tetti più belli di Bari, ovvero le terrazze della Biblioteca De Gemmis, Strada Lamberti 3, nel cuore della città vecchia. Anche questa volta un evento andato sold-out in poche ore, un’occasione di condivisione della lettura in spazi comuni. A organizzarlo i Presìdi del Libro di Bari in collaborazione con Ilenia Caito, attivista letteraria, il Collettivo Bandelle, in partnership con Bageloop, una nuova realtà gastronomica in città e con la partecipazione straordinaria dello scrittore Leonardo Piccione.

L’EVENTO: Ispirazione newyorkese, realizzazione tutta barese per questo nuovo Silent Reading Party in città. L’obiettivo, come sempre, è quello di promuovere un momento di lettura condivisa in location di prestigio, ma soprattutto significative per la vita cultura di Bari. Il gruppo di lettrici e lettori partecipanti all’evento avrà a disposizione lo spazio allestito per il party e, dopo il benvenuto di rito con un piccolo rinfresco a cura di Bageloop, potrà godere dell’intervento dello scrittore pugliese Leonardo Piccione che, a suo modo, racconterà il valore del silenzio.

A seguire un’intera ora smartphone-free per dedicarsi alla lettura nei colori del tramonto quasi estivo barese. Chi partecipa dovrà portare con sé solo qualcosa da leggere a scelta tra il romanzo del cuore, oppure una nuova lettura da sperimentare, una rivista, o, ancora, quel titolo che proprio non si riesce ad affrontare in solitudine per mancanza di tempo e concentrazione. Il Silent Reading Party sarà l’occasione giusta.

A conclusione della fase di lettura la condivisione, il cuore pulsante dei Silent Reading Party, ovvero il momento in cui la socialità, il dialogo e l’ascolto diventano i protagonisti. Ogni partecipante, infatti, può scegliere liberamente di raccontare le impressioni della propria lettura, leggere un passo importante che si ha voglia di condividere con le persone presenti, oppure anche solo ascoltare. I Silent Reading Party si confermano, così, non solo un’occasione imperdibile di invito alla lettura, ma anche luogo di ritrovata socialità tra lettrici e lettori indipendenti.

L’evento è andato SOLD OUT in poche ore, tuttavia resta sempre attiva la possibilità di iscriversi alla lista d’attesa (al momento sono in attesa oltre 120 persone).

A CHI È RIVOLTO: Il Silent Reading Party de I Presìdi del Libro Bari, Collettivo Bandelle e Ilenia Caito è rivolto a tutte le tipologie di lettrici e lettori, a chi vuole ritrovare la concentrazione nella lettura, ma anche a chi cerca uno spazio cittadino distante dalla frenesia della vita quotidiana e degli impegni, con solo un buon libro tra le mani.

L’APPUNTAMENTO: Il Silent Reading Party de I Presìdi del Libro Bari, Collettivo Bandelle e Ilenia Caito si svolgerà il 15 giugno 2024 a partire dalle ore 18:00 (durata indicativa: due ore e mezza) sulla terrazza della Biblioteca De Gemmis, in Strada Lamberti 3, Bari.

È richiesta la prenotazione sul portale Eventbrite e ci si può iscrivere alla lista d’attesa. L’eventuale conferma della partecipazione arriverà tramite e-mail. In caso di pioggia l’evento sarà rimandato a data da destinarsi.

LA LOCATION: La Biblioteca De Gemmis, conosciuta anche come Biblioteca della Città Metropolitana di Bari, si trova nel cuore della città vecchia, nel complesso dell’ex convento di Santa Teresa dei Maschi, costruito alla fine del XVII secolo. Al suo interno sale di lettura, spazi espositivi, un auditorium, la sezione ragazzi e un patrimonio librario di inestimabile valore dedicato alla Storia del Regno di Napoli, quella del Mezzogiorno, scienze umane e sociali, storia della moda e del costume, storia delle donne, cartografia storica e i preziosi documenti archivistici della sezione manoscritti.

CHI SIAMO:

I Presìdi Del Libro sono gruppi di lettori informali che costituiscono una rete territoriale flessibile, fondata sul volontariato, trasparente nei fini e nelle modalità attuative. L’associazione che li coordina nasce nel 2002 come idea di promozione della lettura “dal basso” grazie al sodalizio di otto editori pugliesi: Adda, Besa, B. A. Graphis, Cacucci, Dedalo, Editori Laterza, Manni e Progedit. Attualmente, i Presìdi del Libro operano su tutto il territorio nazionale, dal Trentino alla Sicilia, e dialogano con istituzioni, scuole, biblioteche, librerie e tutti coloro che si occupano di promozione della lettura. La Regione Puglia è socia dei Presìdi fin dal principio e dal 2021 anche alcuni Comuni e Istituti Scolastici pugliesi vi hanno aderito. L’associazione ha sede a Bari, nella Biblioteca Metropolitana De Gemmis, nel cuore della “città vecchia”.

Collettivo Bandelle è un collettivo di amanti della lettura con sede a Bari, nato dall’esperienza condivisa dei gruppi di lettura condotti da Ilenia Caito. Si riuniscono una volta al mese, da due anni, per discutere di libri. A febbraio 2024 decidono di unirsi e promuovere l’aggregazione e la lettura in modo assolutamente non convenzionale.

Ilenia Caito si occupa di promozione della lettura dal 2010. Ha condotto diversi programmi radiofonici per Radio Città Futura, ha fatto la libraia a Milano da Libraccio e a Bari da Ubik Liberrima. Si è occupata di avviare la strategia digital della casa editrice Laterza. Organizza e conduce gruppi di lettura online e in presenza: al momento ne conduce 8 su Bari e provincia. Organizza eventi non convenzionali a tema letterario (speed date letterario, yoga&poesia, Silent Reading Party, Babook festival, presentazioni corali...). Ha collaborato con StorieLibere, la prima società di podcast che ha prodotto, tra gli altri, le serie Morgana (con Michela Murgia e Chiara Tagliaferri) e Copertina (con Matteo B. Bianchi). Si è formata in libroterapia con psicoterapeute specializzate ed è al momento in formazione in gestalt counseling.

CON LA PARTECIPAZIONE DI:

Leonardo Piccione è uno scrittore, autore di reportage narrativi e sportivi per diverse testate cartacee e digitali. Nato a Corato nell’inverno del 1987, Piccione si divide tra la terra pugliese e quella islandese. Ha pubblicato Libro dei vulcani d’Islanda (Iperborea, 2019), Tutta colpa di Venere (Neri Pozza, 2022) e Insegnare a nuotare a una foca, Viaggio insolito nella lingua islandese (UTET, 2024).