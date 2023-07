“Collezione Albedo”, a Spazio Murat la sfilata inclusiva di modelli esclusivi del progetto di sartoria sociale "Ali di stoffa"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Questo pomeriggio, alle ore 18.30, nello Spazio Murat, sarà presentata “Collezione Albedo”, una sfilata inclusiva di modelli esclusivi realizzata con il coinvolgimento di donne con fragilità psichica. L’iniziativa, a cura della cooperativa sociale Albedo in rete con l’assessorato al Welfare, rientra nel più ampio progetto di sartoria sociale “Ali di stoffa”, ideato per favorire l’inclusione sociale e lavorativa di persone in condizioni di fragilità.

L’atelier sociale è attivo da circa un anno negli spazi del centro polifunzionale comunale Casa delle Culture, finanziato con fondi PON Metro 2014-2020 dall’assessorato comunale al Welfare e gestito da Medtraining in ATI con San Giovanni di Dio.