Coligo Festival: due giorni di rock, brit pop, nu jazz, funk, elettronica e molto altro nel suggestivo scenario dell’Alta Murgia

Miles Kane, Wayne Snow, Toy Tonics Jam, Laila Al Habash, Coca Puma, Il Mago del Gelato, Rollover DJs, Camilla Magli ospiti della quarta edizione di Colligo, il Festival di Musica, Arte e Libertà in Alta Murgia.

Domenica 8 settembre 2024 Miles Kane sale sul palco di Colligo per la prima volta al sud Italia. Il cantautore e chitarrista britannico presenta il suo quinto album solista “One Man Band”, caratterizzato da influenze psichedeliche, rock e brit pop. Oltre alla sua carriera solista porta avanti il progetto “The Last Shadow Puppets” con Alex Turner degli Arctic Monkeys. Nella stessa giornata i concerti dell’eclettica Coca Puma, che presenta l’album rivelazione “Panorama Olivia”, e Camilla Magli la cantautrice salentina vincitrice di Area Sanremo. A chiudere la serata il duo Rollover DJs, resident del celebre party Rollover Milano, con la loro selezione che spazia tra house e disco con radici nel Cosmic-Funk, la New Wave e la musica italiana di fine anni 70 non consumata dalla retorica.

Sabato 7 settembre 2024 una delle voci più innovative della scena neo-soul, Wayne Snow, si esibisce per la prima volta in Puglia con il suo progetto solista ricco di soul, jazz, afrofuturismo ed elettronica, dopo aver prestato la sua voce a tante collaborazioni con i Nightbirds, FKJ, Carayon e Darius. Sullo stesso palco anche i Toy Tonics Jam (Kapote, Sam Ruffillo e Fimiani aka BPlan), la crew di DJ che sta facendo ballare tutto il mondo con le loro mitiche serate a base di italo disco, funky house e broken beats. Ad inaugurare la prima giornata Il Mago del Gelato e la loro miscela sensuale e movimentata di fiati avvolgenti, groove trascinanti e melodie cariche di freschezza e Laila Al Habash, cantante di sangue romano e palestinese tra le grandi promesse della nuova scena che con la sua musica, le sue influenze e la sua personalità sta costruendo un nuovo pop italiano.

Colligo è un'esperienza che fonde suoni, immagini, parole, natura, arte e libertà in un abbraccio collettivo unico. Attraverso concerti, talk, attività, escursioni, delizie culinarie e momenti di relax, trasforma il concetto di stare insieme in un'immersione esperienziale a 360° gradi. Ambientato nel cuore del suggestivo Parco Nazionale dell'Alta Murgia, questo evento unisce qualità artistica e benessere, creando un'atmosfera senza pari di intrattenimento, partecipazione, valorizzazione e condivisione.

Si svolge alla Masseria Pantano (SP137-SP202) 70024 Gravina in Puglia (BA) il 7 e 8 settembre 2024

Biglietti disponibili su Dice, Ticketone e Ticketmaster > linktr.ee/colligofestival