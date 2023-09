A Gravina in Puglia imperdibili appuntamenti ad ingresso gratuito con Colligo festival

Orario non disponibile

Quando Dal 07/09/2023 al 09/09/2023 Orario non disponibile

Gravina in Puglia

COLLIGO FESTIVAL torna per questa edizione 2023 il 7 – 8 – 9 settembre a Gravina in Puglia in Alta Murgia ad Hortus, il giardino delle Officine Culturali offrendo tanti imperdibili appuntamenti ad ingresso gratuito.

Si inizia giovedì 7 settembre con i due talk a cura di Carlo Ferretti, in cui si affronta il tema delle aree interne e delle periferie da due punti di vista: “DESERTO” ed “ENERGIA”. A seguire il comedy show “POLASELAND” di Marco Montrone e Gerry Cassano, fondatore di “LO ZAR”. Si prosegue con la musica della giovane cantautrice Lauryyn e dei Bud & Terrence Vibes Explosion.

Venerdì 8 settembre immancabile appuntamento con l’unica data estiva pugliese della band rivelazione STUDIO MURENA, capostipiti italiani di un nuovo sound che attinge da jazz ed elettronica e che trova nel rap il linguaggio che contraddistingue la sua tagliente narrazione, dopo aver aperto le tappe italiane dei Jamiroquai, dei Red Hot Chili Peppers e di Loyne Carner sono pronti a travolgere l’Alta Murgia. In apertura la giovanissima MAELYS e i poliedrici SARA & THE SYNTHOMATICS e a chiudere i dischi di CLOUD DANKO, per una serata tutta all’insegna del Funk, Soul, Hip Hop e Afrobeat.

Sabato 9 settembre si conclude con lo show di EMMANUELLE, per l’esclusiva data pugliese della misteriosa musicista nata a Rio e produttrice del successo “Italove” che ci farà viaggiare con il suo mix irresistibile di melodie cosmopolite, sofisticate, sensuali, dance, house e italo-disco. Le sue canzoni sono diventate dei grandi successi suonati nei dancefloor di tutto il mondo e nelle radio più importanti, ed ora anche in Alta Murgia. A riscaldare la serata ci penserà MARS e il suo imprevedibile incontro tra molteplici sonorità, frutto di una costante e appassionata ricerca musicale.

A contorno dei concerti, talk, dj set e show saranno presenti il Creative Market, Drone Tour, Art Area, Video Games, Food & Drink Zone per una esperienza a 360 gradi per lo spettatore.

COLLIGO FESTIVAL è una iniziativa moderna, inclusiva e con una direzione artistica lungimirante, ispirandosi ai migliori boutique festival italiani e ai grandi festival europei, immerso nelle meraviglie dell'Alta Murgia. Un festival che è intrattenimento e educazione, cultura e promozione. Nelle precedenti edizioni ha proposto concerti, incontri d’autore, proiezioni, eventi in streaming e talk accademici di successo e qualità, affermandosi come festival di riferimento della zona e costruendo una solida community.

COLLIGO FESTIVAL è prodotto da Un Ponte Associazione Culturale e Mondo Beat - Associazione Culturale con il patrocinio di Parco Nazionale Alta Murgia, Pugliapromozione, Puglia Sounds e Città Metropolitana di Bari e con il supporto di Comune di Gravina in Puglia, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Acqua Orsini, Tutto X Edilizia, Studio Peragina, Cricket Productions e Officine Culturali.