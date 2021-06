Degustazione 3 vini, 3 portate Collina

SORPRESA! Alla degustazione parteciperà anche Giovanni Aiello, enologo e produttore del Chakra Mosso col quale apriremo la serata.

E per non farvi mancare nulla, in sottofondo apprezzerete il pianoforte di Chicco De Angelis Pianist!



Dalla Valle d'Itria, al Vulture, fino al Montefalco: prosegue il viaggio di Panacea e Vinaccia IN CORTE attraverso bottiglie rinomate, bontà autentiche, storie di passione e momenti di straordinaria emozione. Informali.

Ci sarà Gianpaolo Priore, sommelier e blogger Viniferare, ci sarete voi con la vostra voglia di vivere una serata unica in nostra compagnia.

Giovedì 10 giugno, dalle 20.30 in una location che stai imparando ad amare.



Posti limitatissimi, prenota il tuo tavolo! 30 euro a persona

