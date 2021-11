'Il colloquio- The assessment' in scena al Teatro Kismet

Un contesto professionale, quello del cosiddetto ‘assessment’, il colloquio di gruppo, che si trasforma presto in una sorta di gioco al massacro

Sabato 6 alle ore 21 e domenica 7 alle ore 18 con la Compagnia Malalingua ci immergiamo al Kismet nella paradossale 'trincea' del luogo di lavoro, per uno spettacolo che non mancherà di riservare sorprese: ?? C???????? - ??? A?????????

L COLLOQUIO è uno spettacolo che, attraverso lo strumento del paradosso in un testo dal ritmo serrato sostenuto dall'affiatata squadra di attori, racconta un fenomeno reale degenerativo che attraversa le dinamiche sociali proprie del mondo del lavoro: l'aumento della competitività come elemento propulsore di alterazioni emotive e comportamentali.

L'individualismo forsennato e la necessità ormai ontologica di essere e soprattutto apparire come soggetti vincenti, provoca la distorsione della percezione delle variabili sociali e della dimensione temporale: vincere la competizione qualunque essa sia, affermarsi come professionista e farlo nel minor tempo possibile è una necessità imprescindibile in cui ogni occasione sprecata è un passo che accorcia la distanza dal fallimento e ogni ostacolo al conseguimento del successo è un nemico, antagonista per eccellenza del percorso iniziatico dell'"eroe aziendale''.

A partire dalla crisi del concetto di comunità emerge un individualismo sfrenato, dove nessuno è più compagno di strada ma antagonista, nemico da cui guardarsi.

Questo soggettivismo, citando Zygmunt Bauman, ha minato le basi della modernità, l'ha resa fragile creando una società in cui, mancando ogni punto di riferimento, tutto si dissolve in una sorta di liquidità.

