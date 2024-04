Le colonne sonore da Morricone a Zimmer al Teatro Forma

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Sabato 13 aprile al teatro Forma di Bari, con inizio alle 21, in un appuntamento organizzato dall’associazione culturale Echo Events diretta da Donato Sasso, si esibirà il violinista Francesco Greco, accompagnato dalla sua orchestra, con lo spettacolo “Colonne sonore l’antologia – da Morricone a Zimmer”, durante il quale saranno eseguite le più celebri canzoni che hanno contribuito a rendere intramontabili alcune pellicole cinematografiche.

Il concerto è composto da 22 brani tutti legati tra loro armonicamente che creano un’unica opera. Si va da “Nuovo cinema Paradiso” e “Per un pugno di dollari” di Ennio Morricone a quelle del “Il gladiatore” e “L'ultimo samurai” di Hans Zimmer, passando anche per composizioni di Piovani, Conti e Rota, si susseguiranno in un turbinio di emozioni. Sarà quindi uno show intenso, tra virtuosismi e romanticismo, un progetto unico al mondo per la difficoltà e la sua incredibile bellezza.

Insieme al suo ensemble, Francesco Greco, originario di Taranto, ha portato avanti la “mission” di valorizzare la musica eseguita con strumenti classici ma presentata con gusto moderno e attuale. “Suoni del Mediterraneo”, “La Voce dell’Anima”, “Christmas” e “The Caress of the Violin” sono i progetti discografici realizzati negli anni dall’ensemble. Tra le varie esperienze artistiche, è stato il primo gruppo Tarantino ad esibirsi in Piazza Navona alla presenza dell’ambasciatore del Brasile e oltre 5000 persone.

Teatro Forma – Via Fanelli 206/1 – Bari

Infotel: 3392438891

Apertura: 21:00