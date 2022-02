Colori del novecento, musiche di Debussy, Gershwin, Rota, Arnold, Templeton, Piazzolla

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Prezzo Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Venerdì 20 maggio 2022 alle ore 20.30 Palazzo Pesce, in collaborazione con Agìmus, si tinge dei “Colori del Novecento” insieme al clarinetto di Giambattista Ciliberti e al pianoforte di Piero Rotolo.



Un concerto classico in Puglia per ascoltare musiche di Claude Debussy, George Gershwin, Nino Rota, Malcolm Arnold, Alec Templeton e Astor Piazzolla. Compositori di diversa matrice stilistica eppure accomunati dalla ricerca di un linguaggio basato sull’immediatezza comunicativa, sul rifiuto di quello sperimentalismo tecnico-accademico e sulla presenza di mezzi espressivi non legati esclusivamente alla tradizione più diffusa. Una tavolozza sonora che parte dalla “Première rhapsodie” di Debussy, formidabile esempio di arte impressionista, prosegue con le pagine più celebri del Rota cinematografico, collegate ai lavori per il cinema degli inglesi Arnold e Templeton, e termina con la “Rapsodia in blu” di Gershwin, caleidoscopio musicale newyorkese, e con le “Stagioni” di Astor Piazzolla, simbolo di quella fusione tra cultura “alta” e cultura popolare che proprio il Novecento porta a compimento.



Protagonista nella Sala Etrusca, il duo nato a Bari con lo scopo di dedicarsi principalmente alla diffusione del repertorio cameristico novecentesco e composto da Giambattista Ciliberti al clarinetto e Piero Rotolo al pianoforte, musicisti oggi docenti di Conservatorio diplomatisi al Conservatorio Piccinni di Bari, perfezionatisi con maestri del calibro di Jack Brymer, Bruno Canino e François-Joël Thiollier, e con una carriera fatta di concerti in tutto il mondo, dall’India agli Usa, una ricca discografia con prestigiose etichette, come Fonit-Cetra, Bongiovanni e Warner Music, e registrazioni radiofoniche, tra le altre, per Rai, Radio Vaticana e Radio Europa International.