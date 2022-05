"Colpi di scena" giallo teatrale al teatro Angioino di Mola di Bari

Nella suggestiva cornice del Teatro Angioino di Mola di Bari torna in scena, finalmente a teatro “Colpi di scena”: Sabato 28 Maggio alle ore 21:00 e Domenica 29 Maggio alle ore 20:00.



Un caso da risolvere, una persona scomparsa, due investigatori alle prese con una compagnia teatrale, sei indagati e il pubblico come unica giuria.



Negli interrogatori gli interpreti dimostreranno la loro innocenza.

La risoluzione del caso sarà un vero colpo di scena.



Accompagnano il susseguirsi delle scene, le musiche originali del duo Macalevi, in un costrutto audiovisivo immersivo.



Lo spettacolo vuole richiamare l’attenzione sul mondo delle arti e sulla grave crisi che lo ha colpito negli ultimi anni.

Con il bisogno di esprimere non solo le emozioni dei personaggi portati in scena, ma soprattutto i tumulti dell'anima, che in questo periodo hanno inciso profondamente lo spirito dei nostri artisti. L’opera è il risultato di un lavoro di studio affrontato durante i mesi di lockdown dagli attori su brani classici della letteratura. Tutto connesso in modo intelligente dalla penna vivace e briosa della regista Dolores Mangiolini.



Dopo il debutto estivo per Colpi di scena è arrivato il momento di approdare in teatro, in una nuova veste, con migliorie e perfezionamenti che lasceranno lo spettatore senza fiato.



'Preparatevi ad entrare nel gioco criptico della mente e dell’animo umano'.



Per info e prenotazioni contattare il numero 377 389 0116 anche via Whatsapp.



Testo e Regia: Dolores Mangiolini

Direzione Artistica: Filippo Affatati

Aiuto Regia: Graziana Marchionna

Musiche: Collettivo “Macalevi” (Mattia Catalano e Leonardo Vita)

Costumi: Angela Martinelli

Scene: Laboratorio Le 7 Muse di Apollo



Cast (in ordine di apparizione): Vito Longo, Angelica Stea, Domenico Tanese, Vittoria Divittorio, Antonio Romano, Emanuela Pietanza, Valerio Furio, Graziana Marchionna, Dolores Mangiolini.



L’ingresso sarà consentito mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo (20:30 per sabato 28 e 19:30 domenica 29)

Come da normative anti covid all’interno del teatro è richiesto l’uso di mascherine FFP2 per tutta la durata della permanenza, indossata coprendo naso e bocca.





https://youtu.be/_RMVODE2Ynw