'Com'è ancora umano lei, caro Fantozzi' con Anna Mazzamauro in scena al Teatro Radar di Monopoli

Rinviato ad aprile, per cause non legate all’organizzazione di Teatri di Bari, lo spettacolo Com’è ancora umano lei, caro Fantozzi (produzione E20INscena), originariamente in programma al Teatro Radar l’8 e 9 gennaio. Anna Mazzamauro salirà invece sul palcoscenico dello storico cineteatro di Monopoli sabato 9 aprile alle ore 21 e domenica 10 aprile alle ore 18, nel nuovo appuntamento della Stagione 2021.22 del Radar, a cura di Teresa Ludovico per Teatri di Bari.

Abbiamo imparato ad amarla come la Signorina Silvani in quella che è considerata la più longeva e apprezzata ‘epopea del quotidiano’ del cinema italiano. Ed è proprio dedicato al ragioniere Ugo Fantozzi – magistralmente interpretato dal compianto attore Paolo Villaggio – lo spettacolo che vedrà in scena Anna Mazzamauro al Teatro Radar di Monopoli. “Poiché? quella signorina mi appartiene di diritto e poiché? i personaggi non nascono casualmente ma raccontano, nascondendoli con l’ironia, i nostri segni, i nostri umori, le nostre inclinazioni, il nostro animo, allora la Silvani sono io! – assicura Anna Mazzamauro - come Anna Silvani soltanto io posso, con il mio nome e col suo cognome, raccontare Paolo raccontando Ugo. E leggeremo insieme il nostro incontro, il suo primo film, il mio divertente impatto con il cinema e via via vent’anni della nostra vita professionale a puntate, vent’anni di solitudine della Silvani che non aveva capito che Fantozzi fosse stato l’unico uomo ad averla veramente amata”.

Biglietti a partire da 22 euro, disponibili al botteghino del teatro (via Magenta 71, Monopoli) e sul circuito online Vivaticket.com. Per chi avesse già acquistato il proprio biglietto, non sarà necessario cambiarlo al botteghino se si conferma la giornata di replica (i biglietti di sabato 8 gennaio sono validi per la replica di sabato 9 aprile, mentre quelli di domenica 9 gennaio sono validi per la replica di domenica 10 aprile).

Per informazioni si può inviare una mail a info@teatroradar.it o chiamare il numero 335 756 47 88. Maggiori dettagli sulla Stagione 2021.22 e il botteghino sul sito www.teatridibari.it.

COM’È ANCORA UMANO LEI, CARO FANTOZZI

di e con Anna Mazzamauro

musiche eseguite da Sasa? Calabrese – Chitarra e Pianoforte

aiuto regia Stefano Paschero

consulenza scenografica studiocantono+valsania

disegno Luci Alexis Doglio

fonica Simone Todesco

service audio e luci Live Srl Progetto

grafico Mood Design

Mi sono sempre chiesta legittimamente che nome avesse la signorina Silvani, alla quale Paolo Villaggio ha regalato eternita? e che io, da tramite riconoscente e in debito, ho contribuito a mantenere.

Ho provato un elenco di nomi tra i piu? vintage: Alma, Ada, Ludmilla, Cunegonda, Tecla, Moira, Iris, Ersilia, Genoveffa, Miranda, Dorotea, ma se provate a mettere dopo ognuno di loro il cognome della Silvani non vi apparira? quell’immagine, quel grottesco e paradossale rosso sesso, quell’impasto di donna e di solitudine. Allora, poiche? quella signorina mi appartiene di diritto e poiche? i personaggi non nascono casualmente ma raccontano, nascondendoli con l’ironia, i nostri segni, i nostri umori, le nostre inclinazioni, il nostro animo, allora la Silvani sono io!

Adesso provate a chiamare la Silvani con il mio nome. Anna Silvani. E? perfetto.

Allora come Anna Silvani soltanto io posso, con il mio nome e col suo cognome, raccontare Paolo raccontando Ugo. E leggeremo insieme il nostro incontro, il suo primo film, il mio divertente impatto con il cinema e via via vent’anni della nostra vita professionale a puntate, vent’anni di solitudine della Silvani che non aveva capito che Fantozzi fosse stato l’unico uomo ad averla veramente amata.