Webinar informativo 'Come affrontare un ambiente che sembra pericoloso'

Viviamo in un mondo pieno di rischi, un ambiente pericoloso. Ormai siamo inondati di notizie relative a rapine, stupri, sommosse, omicidi, incendi, terremoti, inondazioni, carestie.



Capita, a volte, di essere messi in agitazione da quel che ci accade intorno. Ci sentiamo inermi e incapaci di controllare questi avvenimenti e a volte, iniziamo a provare paura.



Nel corso dei Ministri Volontari “SOLUZIONI PER UN AMBIENTE PERICOLOSO”, l’umanitario L. Ron Hubbard prende in esame il fenomeno dell’ambiente pericoloso e fornisce alcuni metodi che non solo vi consentiranno di superare le vostre paure, ma anche di aiutare gli altri. Se venissero utilizzate su vasta scala, queste informazioni avrebbero l’effetto di dar tranquillità e aiuterebbero la gente a vivere un’esistenza più felice. Mentre su un piano individuale, vi permetteranno di rendere migliori i vostri rapporti con i familiari, gli amici e i colleghi.



I Ministri Volontari hanno deciso di organizzare un webinar informativo gratuito relativo a questo argomento e intitolato “Come Affrontare un Ambiente che Sembra Pericoloso”. Verrà tenuto Martedì 16 Marzo alle ore 20:30 sulla piattaforma ZOOM.



Per maggiori informazioni scrivere a ministrivolontariitalia@gmail.com .