Incontro 'Come diventare un fossile'

Sabato 13 marzo ancora un incontro di divulgazione scientifica promosso dal circolo UAAR di Bari.

Conversazione con RAFAEL LA PERNA, paleontologo e socio storico del Circolo, su: COME DIVENTARE UN FOSSILE.

Questa, un'anticipazione sul tema:

"Un tempo si pensava fossero scherzi di natura, prodotti da una forza misteriosa dentro le rocce. Adesso sappiamo che i fossili sono preziosi documenti per ricostruire la storia della Vita e la storia della Terra. Un fossile non è semplicemente un "organismo pietrificato", ma il risultato di un lungo e fortuito processo di conservazione di un resto attraverso il tempo geologico."

Modera Lisa Signorile, biologa e coordinatrice del Comitato scientifico del Circolo.

Sabato 13 marzo, ore 17,30, sui canali FB e YouTube.

Qui i link diretti:

Link FB: https://www.facebook.com/176483922398768/posts/3653205554726570/

Link YT: https://www.youtube.com/watch?v=t4L6cRzfiXU