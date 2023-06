Come la bomba atomica ha contaminato la cultura pop

Il 16 giugno alle ore 17, presso l'Il 16 giugno alle ore 17, presso l'Auditorium di Santa Teresa dei Maschi (Università di Bari) il Centro Interuniversitario di Ricerca "Seminario di Storia della Scienza" organizza un incontro con la scrittrice e giornalista Camilla Sernagiotto per discutere di come la bomba atomica abbia contaminato la cultura pop. Si parlerà di fumetti, film, canzoni, arte, libri. Sarà un incontro ricco di spunti di riflessione e curiosità! ) il Centro Interuniversitario di Ricerca "Seminario di Storia della Scienza" organizza un incontro con la scrittrice e giornalista Camilla Sernagiotto per discutere di come la bomba atomica abbia contaminato la cultura pop. Si parlerà di fumetti, film, canzoni, arte, libri. Sarà un incontro ricco di spunti di riflessione e curiosità!

