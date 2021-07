Webinar gratuito 'Come ottenere fiducia nel prossimo?'

Webinar Informativo Gratuito de La Via della Felicità.La società odierna è segnata da criminalità, abbassamento dei valori morali e poca speranza. Reati violenti, droga, divorzi, suicidio tra gli adolescenti continuano ad aumentare negli anni. Vi è una sorta di crisi sociologica.

L’umanitario L. Ron Hubbard, vedendo una situazione simile a New York negli anni Settanta scrisse: “I legami che tenevano uniti gli uomini in quanto genere umano e che conferivano loro dignità sono stati recisi da un assalto di falso materialismo.”

Così nel 1980 venne pubblicata la prima copia de La Via della Felicità: un codice morale basato interamente sul buon senso che offre 21 precetti per una vita migliore.

Ogni capitolo segna il margine di una strada che conduce verso una migliore sopravvivenza e felicità per se stessi e per i propri simili.

Una testimonianza dei risultati della diffusione de La Via della Felicità è la seguente:

dall’attacco americano in Iraq, ci sono stati più di 95.000 morti tra i civili, la maggior parte a causa di attentati suicidi, IED (ordigni esplosivi improvvisati), colpi di mortaio o razzi. Queste morti sono il risultato della guerra settaria attualmente in corso nel paese, con circa sette civili uccisi ogni giorno. Questo conflitto continuo ha sconvolto molti aspetti della vita “normale” nel paese. Ad esempio, solo il 30 per cento dei 3,5 milioni di studenti del paese frequentano la scuola.

Eppure, a partire dal 2006, due individui, Carla Miller e Brian Pinkowki, si sono fatti strada in Iraq con La Via della Felicità. Carla e Brian hanno consegnato decine di seminari della Via della Felicità ad oltre 2.500 persone e hanno distribuito circa 30.000 copie de La Via della Felicità.

Le loro lezioni di formazione hanno toccato persone provenienti da tutti i ceti sociali: donne in posizioni di leadership, dipendenti statali, studenti universitari e dipendenti di organizzazioni non governative.

Questo ha contribuito a riportare calma e serenità nella comunità irachena.

Quindi è possibile ripristinare la fiducia nel prossimo?

Ne parleranno i volontari de La Via della Felicità, in un webinar informativo gratuito, che si terrà Lunedì 12 Luglio alle ore 20:30 attraverso la piattaforma ZOOM.



Per maggiori informazioni scrivi a italialaviadellafelicita@gmail.com.