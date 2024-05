Al Teatro Kismet in scena 'Come se niente fosse'

Gli alunni del laboratorio di formazione teatrale del Teatro Kismet in scena il 30 maggio nel nuovo appuntamento del festival Maggio all’infanzia.

Giovedì alle ore 21 l’Opificio per le arti di Bari ospita Come se niente fosse, esito del Kismet Lab Essere (pronti) è tutto, curato da ottobre da Lello Tedeschi negli spazi del teatro. Lo spettacolo è tratto dal libro ‘ Il grido’ di Antonio Moresco, un testo che “parla di noi – racconta Tedeschi - Del nostro tempo. Delle oscurità del nostro tempo. Della cieca e disinvolta violenza con cui stiamo perseguendo la possibile estinzione della nostra specie, che procede, citando lo stesso Moresco, come “aggrappata alla coda di un cavallo che galoppa a perdifiato verso il precipizio” e va avanti come se niente fosse. È un’analisi spietata della nostra condizione e voce per un tentativo di rivolta, un appello all’umanità, un’invocazione a cercare forme nuove per uscire dalla trappola di questo suicidio di specie in atto, “perché, come dice Einstein, non è possibile risolvere un problema con le stesse modalità di pensiero che l’hanno creato””.

Ne emerge una messinscena corale che si esprime con varie tonalità - grottesche, drammatiche, liriche - in cui i personaggi si rivolgono ai propri simili, con lucida ironia, in una sorta di comizio collettivo sui rischi di autodistruzione in atto, ciascuno su un piccolo scranno portatile, tutti armati, spesso, di idioti sorrisi da selfie, “cisssssssss”..., a ricordarci che nonostante tutto andiamo avanti come se niente fosse, e “che se qualcuno, per farsi un’idea della natura della nostra specie, guarderà i ritratti e le foto che abbiamo lasciato, penserà che eravamo una specie perennemente felice, oppure, se vorrà andare un po’ più a fondo, che da un momento all’altro la nostra specie è diventata ebete...”.

L’appuntamento è a ingresso libero fino a esaurimento posti. Per informazioni si può chiamare il numero 335 805 22 11 (botteghino Teatro Kismet).

Il Festival è organizzato da Fondazione SAT Spettacolo Arte Territorio, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, dei Comuni di Bari, Martina Franca, Molfetta, Monopoli e Ruvo di Puglia, e della Camera di Commercio Bari, Teatro Pubblico Pugliese, Istituto Culturale Coreano in Italia e Kofice (Fondazione Coreana per lo scambio culturale internazionale). Con il patrocinio e il sostegno del Garante dei diritti del minore e del Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Puglia.

In collaborazione con il Teatro stabile d'innovazione ragazzi Le Nuvole di Napoli e con Casa dello spettatore di Roma, Casa del contemporaneo, TRIC Teatri di Bari, Cooperativa Kismet, Assitej Italia (Associazione internazionale di teatro per bambini e giovani), TRAC rete delle residenze teatrali pugliesi, ARPA Puglia, Conservatorio di Musica ‘Nino Rota’ di Monopoli, Pro loco di Martina Franca. Il festival rientra nella rete di Italiafestival ed EFA European Festivals Association (nell’ambito del progetto Effe Label).

Tutte le informazioni e il programma aggiornato sul sito www.maggioallinfanzia.it.