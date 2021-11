Comedy ring al teatro Barium

Nei giorni SABATO 6 alle ore 21:00 e DOMENICA 7 alle ore 18:00 NOVEMBRE sul palco del Barium lo spettacolo Comedy Ring il primo in Italia che vede il coinvolgimento su un unico palcoscenico degli attori e dei comici di programmi TV: COMEDY CENTRAL, ZELIG, COLORADO e ECCEZIONALE VERAMENTE, che si danno battaglia a suon di risate. Un mix di 120 minuti fatto da monologhi, animazione, ballo e canto. A fine spettacolo gli artisti resteranno a disposizione del pubblico anche per foto.

Gli artisti in questione sono: Gianpiero Perone - Mauro Villata - Enrico Luparia.

Sul palco del Barium salirà gente come Renato Ciardo, Stefano Chiodaroli, Tiziana Schivarelli, Lucia Coppola Piero De

Lucia, Lino&Tiz, Daniele Condotta, Pinuccio Sinisi e tanta musica tutti i venerdì. Ma anche tanti altri. Per il programma

completo è possibile cliccare su questo link.





Location: TEATRO BARIUM – Via Pietro Colletta n.6 - BARI

