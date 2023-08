A Gravina spettacolo e solidarietà in Comedy Ring

Il COMEDI RING, il 1° Festival del Cabaret dell'Alta Murgia che si terrà domenica 3 Settembre alle ore 19:30 presso l’Area Fiera di Gravina, sarà accompagnato da un momento dedicato ai meno fortunati.

I più importanti comici di ZELIG, COLORADO, CAMERA CAFE' ed ECCEZIUNALE VERAMENTE, prima dello spettacolo, faranno una “festosa irruzione” all’interno dell’Ospedale della Murgia per un saluto ai degenti e alle loro famiglie, donando loro un sorriso e un momento di spensieratezza.

“La risata, dunque, come terapia per superare un momento non facile” con i comici del calibro di Max Pieriboni, Claudio Batta, Beppe Braida, Max Cavallari Mauro Villata E Max Pisu.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale e dal Sindaco Fedele Lagreca, sempre molto sensibile verso queste tematiche.

Ma la Civica Amministrazione gravinese ha avuto attenzioni anche per il personale medico, infermieristico e ausiliario impegnato in prima linea nella dura lotta contro il Covid-19, mettendo a loro disposizione biglietti omaggio per assistere alla serata evento con comici di grandissimo livello che, domani 28 agosto terranno lo stesso spettacolo presso il Teatro Ariston di Sanremo, riscuotendo già il sold out.