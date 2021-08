Il comico declino di due attori nella commedia 'Noi ci proviamo': in scena a Capurso ad agosto

Gianmarco Crò, dopo il successo di “Più di una regina”, torna in Puglia con una commedia brillante scritta da Nazzareno Mattei (autore di Brignano tra i tanti) affiancato in scena da Noemi Bordi. La piece teatrale, in programma il 20 agosto alle 21 in piazza Umberto a Capurso, racconta la storia di due giovani talenti all’apice del loro successo che improvvisamente finiscono nel dimenticatoio ma il loro declino è alquanto comico e surreale. Attraverso una serie di gag esilaranti i due interpreti rivivranno tanti momenti della propria vita e accompagneranno il pubblico verso una sana serata all’insegna del sorriso. La regia è affidata a Nicolò Innocenzi. Non resta altro che invitarvi il 20 agosto a Capurso in piazza Umberto.

