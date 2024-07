La Nuova Compagnia di Canto Popolare arriva nella Chiesa del Redentore con il suo “Anima di Terra Tour”

Indirizzo non disponibile

Prosegue, itinerante tra i quartieri di Bari, la rassegna musicale Confini Labili, realizzata dal centro interculturale Abusuan nell’ ambito dell’avviso pubblico “Le due Bari – Quartieri uniti nella cultura” del Comune di Bari. Un progetto che indaga il territorio musicale, provando ad aggregare luoghi della memoria e del sociale, le periferie e i loro abitanti con particolare attenzione ai fragili. Un viaggio per mare, viatico e frontiera tra le culture che lo circondano fatto di racconti e confessioni come quelle della città di Bari, terra del fuoco e del sale, presidio a sud, terra di sbarchi ed approdi, arsura e memoria. Caleidoscopio di lingue e linguaggi, dove la “diplomazia del pentagramma” unisce il “primo” agli “altri mondi” e, per dirla con Pasolini dal suo Canzoniere Popolare.

Dopo l’apertura dello scorso 4 luglio sul Lungomare IX Maggio di San Girolamo con il ritmo della EuroBand – Murgia’s Street Band, venerdì 12 luglio la rassegna farà tappa al quartiere Libertà presso la Chiesa del Redentore dove alle ore 21.00 si terrà l’esibizione dal vivo di NCCP – Nuova Compagnia Canto Popolare nell’ambito de Anima di Terra Tour: uno spettacolo musicale composto dai brani della tradizione campana e del Mezzogiorno. Terra di suoni, che attraverso la sua arte e la sua musica ha esportato storia e cultura, diventando nei secoli un punto di riferimento imprescindibile nel panorama nazionale e internazionale.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.