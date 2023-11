La compagnia Equilibrio Dinamico Ensemble con lo spettacolo "Ohana" al Teatro Abeliano

Prosegue al Teatro Abeliano di Bari, il festival multidisciplinare “Maschere d’Olivo”. Per la sezione danza del teatro barese diretto da Vito Signorile ospita, giovedì 9 alle 21, la compagnia Equilibrio Dinamico Ensemble con lo spettacolo “Ohana”, direzione artistica di Roberta Ferrara e coreografia di Nicola De Pascale, cui seguirà “Kama”, con coreografia e performer di Gianni Notarnicola.

“Ohana” è uno spettacolo incentrato sulla battaglia continua tra il nostro corpo ?sico e il nostro spirito eterno. Gli interpreti cercano una paci?ca convivenza come se ci fossero due grandi lupi che vivono all’interno di ognuno di loro: uno bianco, l’altro nero. Se scelgono di nutrirli entrambi, non lotteranno mai per attirare la loro attenzione e potranno usarli ognuno dei due nel modo più necessario. “Ohana” significa famiglia e famiglia vuol dire che nessuno viene abbandonato o dimenticato. Tra i 32 danzatori selezionati, 20 del programma formativo Equilibrio Dinamico Ensemble e Small Class Training diretto da Roberta Ferrara, elaborano il senso di famiglia, di appartenenza ad un gruppo dove la condivisione di energie è humus per costruire rapporti.

Il nome del solo “Kama”, invece, deriva da un malinteso: una traduzione errata della parola “come” in lingua ebraica. Lo spettacolo gioca con i comportamenti: come fare, come parlare e come esprimersi attraverso il corpo e quanto tutto si può estremizzare. Il personaggio è in un trabocco di sentimenti che fonde due identità coesistenti nello stesso corpo, una si espone, celebra e si seduce al mondo, l’altra è taciuta, solitaria e sofferente. “Kama” illumina la consapevolezza dell’auto-vulnerabilità e sottolinea quanto facilmente ci proteggiamo con le apparenze, stereotipi nella società.

I biglietti sono disponibili al botteghino del teatro Abeliano, o acquistabili sul circuito Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/ ticket/struggle-for-the-soul/ 207350