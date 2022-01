“Filumena Marturano” di Eduardo De Filippo in scena al Teatro Forma

Venerdì 21 gennaio al teatro Forma di Bari per la rassegna di teatro, musica e cabaret “Sorrisi e canzoni” diretta artisticamente da Fabiano Marti e organizzata dall’associazione culturale Echo Events, diretta da Donato Sasso, sarà proposto lo spettacolo teatrale “Filumena Marturano” uno dei classici più rappresentati di Eduardo De Filippo, nella versione della Compagnia “Instabile” Napolinscena diretta da Ascanio Cimmino.

Seguendo il testo scritto nel 1946 lo spettacolo di questo gruppo di attori tarantino rispetta l’opera originale, puntando su una dinamicità maggiore per via dei tempi moderni del teatro e sullo scontro tra le due forti personalità, quella di Filumena, interpretata da Bettina Calcagno, donna dalla napoletanità intensa e Domenico detto Mimì, rappresentato da Francesco D’Andria, un borghese aristocratico che pretendeva di disporre della vita di chiunque fosse al suo servizio.

Lo spettacolo, che avrà inizio alle 21.00, si divide in tre atti, con due pause molto ristrette necessarie per i cambi di abito che il testo impone. In circa un’ora e mezza sul palco si alterneranno una decina di attori che mettono in scena la trama arcinota di questo spettacolo, rappresentato in qualunque parte del mondo. Filumena è una ex prostituta che si finge agonizzante per costringere il suo convivente Domenico Soriano a sposarla, nonostante questi rivolga le proprie attenzioni a un’altra donna. Scoperto l’inganno, Mimì è risoluto ad annullare le nozze, finché Filumena gli rivela di essere madre di tre figli cresciuti di nascosto, di uno dei quali proprio Domenico è il padre. Alle sue ripetute richieste per sapere quale sia dei tre, Filumena, impassibile, resiste, sentenziando che “i figli sono figli, e sono tutti uguali”.

Teatro Forma – Via Fanelli 206/1 – Bari

Infotel: 3452682772

Apertura: 21:00