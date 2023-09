“Concerti d'autunno”

Il 28 settembre, alle 20,30, presso l'auditorium della Casa del Mutilato, a Bari, in Via Murat, con il concerto del prestigioso pianista barese Maurizio Zaccaria, prendono il via gli eventi organizzati dall'associazione Seven Arts, nuova realtà culturale della città di Bari.

Direttrice artistica dell'associazione è la Prof.ssa Marilena Liso, presidente l'Avv. Ruggero Argentieri.

L'associazione Seven Arts, grazie all'energia ed all'entusiasmo di personalità da sempre coinvolte nella scena culturale barese, nasce con l'intento di promuovere la diffusione delle arti in ogni loro declinazione e porsi come punto di riferimento per quanti, cultori, professionisti o semplici appassionati, desiderino trovare spazio per l'espressione delle diverse attitudini ed aspirazioni artistiche.



Dopo il primo appuntamento del 28 settembre, il 5 ottobre si esibirà il duo formato dai bravissimi musicisti Claudio Merlo (violoncello) e Nicola Giribaldi (pianoforte). A seguire, il 12 ottobre, sarà la volta di due affermati concertisti toscani, il chitarrista Lapo Vannucci ed il pianista Luca Torrigiani. Il 19 ottobre, il maestro Georgi Mundrov offrirà un coinvolgente recital pianistico ed infine, il 26 ottobre, la chiusura della stagione concertistica d'autunno sarà affidata alle note del duo pianistico Tecla Argentieri-Matteo Notarnicola, affermata formazione della scuola pianistica barese.