A Bitonto lo spettacolo 'Con la carabina' della Compagnia Licia Lanera

Si conclude con un evento speciale www.Shakespeare, week with William Shakespeare, festival ideato e diretto dalla compagnia Fatti d’Arte, sostenuto dal Comune di Bitonto e giunto alla sua nona edizione. Appuntamento conclusivo della rassegna – domenica 12 febbraio alle ore 19:00 nello Spazio Underground Fatti d’Arte in via Spagna, sn (Bitonto) –, infatti, sarà Con la carabina della Compagnia Licia Lanera, spettacolo interpretato da Ermelinda Nasuto e Danilo Giuva per la regia di Licia Lanera, vincitore di due premi UBU 2022 per la categoria nuovo testo straniero firmato da Pauline Peyrade e per la miglior regia a Licia Lanera.

Tradotto per la prima volta in Italia, il testo di Pauline Peyrade, Con la carabina, racconta di una bambina di 11 anni, riconosciuta consenziente da un tribunale francese allo stupro subito da parte di un amico del fratello maggiore, che decide, diventata donna, di farsi giustizia da sola. La storia e? continuamente divisa tra passato e presente: il primo ambientato in un luna park, il secondo a casa della donna. In entrambi i luoghi si consuma una violenza, ma i ruoli sono invertiti. Lo spettacolo e? claustrofobico e violento, si muove scandito dalle luci di un set fotografico che muta continuamente per mano degli attori stessi.

Con la carabina e? un testo lucido e imparziale, che fugge dall'idea di dividere categoricamente il mondo in buoni e cattivi, ma analizza i meccanismi culturali e antropologici che fanno scaturire alcuni comportamenti violenti.

Licia Lanera sottolinea come «l’analisi di questi meccanismi, insieme ad una scrittura viva e affascinante, sono gli elementi che mi hanno portato prima ad abitarlo, poi a patirlo e infine a metterlo in scena. Ne e? venuto fuori uno spettacolo-incubo, un non luogo, in cui ci sono due attori/servi di scena che si fanno ora adolescenti ora adulti ed evocano attraverso la parola e pochi elementi scenici, la dinamica di una storia atroce».

Lanera dirige Danilo Giuva ed Ermelinda Nasuto, affondando nella strada della violenza attraverso il potere evocativo della parola. Due attori che attraverso il gioco teatrale accompagnano lo spettatore negli inferi, dove viene meno ogni concetto di giusto e sbagliato.

CON LA CARABINA

di Pauline Peyrade

con Danilo Giuva ed Ermelinda Nasuto

regia e spazio Licia Lanera

traduzione Paolo Bellomo

luci Vincent Longuemare

sound design Francesco Curci

costumi Angela Tomasicchio

aiuto regia Nina Martorana

organizzazione Silvia Milani

tecnico luci Massimiliano Tane

Produzione Compagnia Licia Lanera

In coproduzione con POLIS Teatro Festival

In collaborazione con Angelo Mai

Si ringrazia E Production

SPAZIO UNDERGROUND FATTI D’ARTE - Via Spagna, sn (Bitonto)

Domenica 12 febbraio ore 19:00

INFO BOTTEGHINO

info@fattidarte.org

080 3743487 / 345 610 1411 / 348 3797668

Ticket acquistabili in sede o tramite PayPal