Con la carabina, al MAT lo spettacolo vincitore UBU di Licia Lanera con due repliche

Una tournée dentro la tournée. Lo spettacolo vincitore di due premi Ubu 2022 sta girando per l’Italia e a novembre toccherà cinque città pugliesi: Ruvo, Barletta, Terlizzi, Lecce e Castellana Grotte. Per la prima volta a Terlizzi, Con la carabina sarà in scena al MAT con due repliche, il 4 e 5 novembre.

Su testo di Pauline Peyrade, per la prima volta tradotto in Italia e vincitore del Grand Prix de Litte?rature dramatique Artcena 2021, Licia Lanera dirige Danilo Giuva e Ermelinda Nasuto, affondando nella strada della violenza attraverso il potere evocativo della parola.

Una bambina di 11 anni che un tribunale francese ha riconosciuto consenziente allo stupro che ha subito da parte di un amico del fratello maggiore, decide, diventata donna, di farsi giustizia da sola.

La storia e? continuamente divisa tra passato e presente: il primo ambientato in un luna park, il secondo a casa della donna. In entrambi i luoghi si consuma una violenza, ma i ruoli sono invertiti.

Lo spettacolo e? claustrofobico e violento, si muove scandito dalle luci di un set fotografico che muta continuamente per mano degli attori stessi.

Pensato per luoghi piccoli in cui la distanza del pubblico dallo spazio scenico è minima, la prospettiva dello spettatore quindi è vicina e continuamente disturbata da queste piantane luci, che lo mettono nello scomodo e allo stesso tempo pruriginoso ruolo di colui che spia il privato più privato. Davanti ad esso si intervalla il gioco all'orrore, la giovinezza alla morte; è un'orrenda stanza dei giochi, uno Squid Game in cui chi ha pagato il biglietto può guardare da vicino uno stupro o una morte. Non ci sono vincitori in questa ruota infernale, ma solo lo specchio di una società che ha fallito clamorosamente.

Tra conigli, giocattoli e canzoni di Billie Eilish sfila una storia come tante, una storia miserabile per cui è impossibile non provare pena e profondo dolore.

L’analisi di questi meccanismi, insieme ad una scrittura viva e affascinante, sono gli elementi che mi hanno portato prima ad abitarlo, poi a patirlo e infine a metterlo in scena. Ne e? venuto fuori uno spettacolo-incubo, un non luogo, in cui ci sono due attori/servi di scena che si fanno ora adolescenti ora adulti ed evocano attraverso la parola e pochi elementi scenici, la dinamica di una storia atroce.

(Dalle note di regia di Licia Lanera)