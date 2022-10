Con la maglia n° 7, omaggio a De Gregori e Pasolini

“Con la maglia numero 7 – Omaggio a Pasolini e De Gregori” è il secondo evento dei “Concerti d’autunno”, la rassegna della Fondazione Musicale Vincenzo Maria Valente che sta accompagnando il pubblico nel cartellone annuale “I suoni della cultura ‘22”, con la direzione artistica di Sara Allegretta.

Dopo il successo barese si torna a Molfetta, nell’Auditorium Regina Pacis, sabato 30 ottobre, per un evento prezioso quanto di qualità assoluta, capace di unire due figure tanto carismatiche quanto così astrattamente lontane, seppure vicinissime nella reale convinzione dell’arte come forma di espressione massima.

“Con la maglia numero 7 – Omaggio a De Gregori e Pasolini”, infatti, accompagnerà il pubblico tra le grandi e comuni passioni dei due artisti, attraverso la voce e la chitarra del giovane cantautore pugliese Pietro Verna, già finalista del premio De André e open concert di Roberto Vecchioni al prestigioso Teatro Forma di Bari.

Un legame che Francesco De Gregori segna nella canzone “A Pà”, ballata dedicata proprio a Pasolini per raccontare i suoi ultimi istanti di vita. Ed è da qui che si dipana il percorso di avvicinamento tra queste due straordinarie personalità. Pasolini e il cinema, l’amore per gli ultimi, gli emarginati, i dimenticati, il viscerale rapporto con Roma, la sua città d’adozione. De Gregori, “il principe” della canzone italiana, carattere oltremodo schivo ma che riesce, attraverso le sue canzoni, a regalarci momenti di profonda apertura nei confronti del mondo circostante, indagando gli stati d’animo umani, l’amore, il vissuto di ognuno di noi.



La voce narrante sarà quella di Gabriele Zanini, autore del libro “Ho vissuto” da cui è stato tratto l’omonimo reading.