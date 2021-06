All'Abeliano un omaggio al territorio, alle tradizioni e ai suoni con lo spettacolo “Col Sud a Tracolla”

Venerdì 25 giugno ore 21 debutto in Prima Nazionale della nuova produzione del Gruppo Abeliano a cura di Vito Signorile

"COL SUD A TRACOLLA"

Un innovativo spettacolo di Teatro/Canzone ideato e diretto da Vito Signorile

Arrangiamenti musicali di Giuseppe De Trizio

con Vito Signorile, Giuseppe De Trizio

Adolfo La Volpe, Francesco De Palma, Agata Paradiso.

“Col Sud a Tracolla” rappresenta l’omaggio musicale (in commistione con l’arte scenica del raccontare teatrale) al nostro territorio, ai suoi suoni, alle sue genti, avventure, tradizioni e alle sue storie cantate.

Vito Signorile imbraccia il suo strumento a corde per far vibrare le emozioni più ancestrali del meridione italiano, le peculiarità più attuali, le speranze più intramontabili. Per accompagnarlo un cast d’eccezione, musicisti specialisti delle atmosfere mediterranee e un’attrice emblema della femminilità del Sud Italia. A trasmettere tutta la forza del ‘Sud a tracolla’ (un Sud Fotografato, un Sud Agognato, un Sud Cantato...) Vito Signorile si serve delle parole di poeti e cantori di straordinaria forza evocativa e di canti creati per lo spettacolo.

I Poeti: Vittore Fiore, Vittorio Bodini, Vito Riviello, Raffaele Nigro, Beatrice Viggiano, Raffaele Carrieri, Lino Angiuli, Michele Campione, Rocco Scotellaro.

Le canzoni popolari di: Matteo Salvatore, Otello Profazio, Pietro Basentini, Enzo del Re, Silvano spadaccino.

Le canzoni pop d'autore di: Vito Signorile, Davide Ceddìa, Giuseppe De Trizio

Biglietti al Botteghino e su

https://www.vivaticket.com/it/ biglietto/col-sud-a-tracolla/ 157036

