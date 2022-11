“Suoni di luce e di silenzio” con Tiziana Portoghese mezzosoprano e Francesco Palazzo fisarmonica

Prosegue l’attività concertistica della ???? ?????? ????????? con la direzione artistica del M° ????? ?????? con una serie di concerti dal titolo I Concerti del Venerdì nella Sala del Mutilato

Si parte con lo spettacolo “????? ?? ???? ? ?? ????????” con Tiziana Portoghese mezzosoprano e Francesco Palazzo fisarmonica

Venerdi 4 novembre, ore 20:00

???? ??? ???????? - Via Gioacchino Murat, 1 - Bari

Il costo del biglietto è di 7€ e sarà possibile acquistarlo direttamente al botteghino la sera del concerto.

Il programma, interamente sacro, è ispirato dal principio che il potere trascendentale del canto innalzi la frequenza vibratoria fino a raggiungere un più elevato livello spirituale. Il momento

musicale proposto più che un concerto è una meditazione in musica che abbraccia culture religiose differenti e distanti in cui il canto e la musica si fanno porta verso il Silenzio e l'ascolto e insieme parlano una lingua non udibile, che esprime Amore e Saggezza.

Contatti:

0802460493 - 3928568787

baricentromusica@gmail.com



#weareinpugia