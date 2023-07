Madame in concerto a Bari: l'8 novembre live nel Teatroteam

Nel pieno del grande successo delle date estive, e in attesa dello speciale concerto previsto per il 21 ottobre 2023 al Mediolanum Forum di Assago (Milano), a grande richiesta Madame annuncia nuove date indoor in autunno. La tournée partirà da Roma il 5 novembre e toccherà le principali città italiane, tra cui mercoledì 8 novembre a Bari, al Teatroteam (organizzato da Aurora Eventi), unica data al Sud Italia in quel periodo.

I biglietti sono in vendita dalle ore 18.00 di venerdì 28 luglio, su ticketone.it e in tutti i punti vendita del circuito TicketOne.

Insieme a Madame sul palco ci sarà la band che la accompagna in tour dal primo momento: Dalila Murano (batteria), Karme (Carmelo Caruso, tastiere), Estremo (Enrico Botta, consolle) ed Emanuele Nazzaro (basso).

Il 2023 di Madame è sicuramente un anno pieno di soddisfazioni e traguardi importanti. Il suo secondo album «L’amore» è uscito il 31 marzo e ha debuttato al primo posto della Top Album FIMI. Quattordici tracce in cui la cantautrice vicentina racconta dell’amore nelle sue più varie sfaccettature. L'amore per Madame è come una brezza sottile che aleggia tra gli esseri umani, e proprio come l'aria, se non ci fosse, non avrebbe modo di esistere. Nell’album vivono molte donne: una prostituta, una ninfomane, una donna potente, una donna sottomessa, l’amica Matilde, una bambina, Madame stessa.

"Queste donne che racconto sono solo alcune, e come tutte vivono l’amore, il sesso, l’intimità, l’intensità, il dolore, la mancanza, l’ossessione, la privazione, la dipendenza, la gioia, l’energia e le forti emozioni", racconta l’artista.

Il nuovo disco è stato anticipato dal singolo già certificato multiplatino e presentato a Sanremo 2023 «Il bene nel male», scritto da Madame, e composto da lei stessa con Nicolas Biasin (in arte Bias) e Iacopo Sinigaglia (in arte Brail), anche produttori insieme a Shablo e Luca Faraone.

Madame è la più giovane vincitrice di due Targhe Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone, 'Voce', che ha vinto anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti entrambi per il miglior testo, premi che la confermano cantautrice d’eccezione. Accanto ai riconoscimenti per il valore musicale e letterario, Madame ha collezionato finora 38 certificazioni tra platino e oro in soli 4 anni e ha conquistato il pubblico in un tour sold out che ha confermato quanto sia nata per cantare e stare sul palco. Energica, spontanea, coinvolgente, la cantautrice ha condiviso uno spazio libero in cui essere al sicuro per essere veramente sé stessi.