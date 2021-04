Massimo Pericolo in tour con l’album “Solo Tutto”: appuntamento in Puglia al Demodè Club di Modugno

Online le prevendite per il tour invernale 2021 di Massimo Pericolo che lo porterà a presentare il nuovo album "Solo Tutto" e i suoi classici nelle maggiori città d'Italia. L'appuntamento per i fan pugliesi è il 12 novembre al Demodè Club di Modugno (BA).

I biglietti sono disponibili da ora tramite l'app Dice.fm e sul circuito Ticketone.it (online e punti vendita).

Solo Tutto

"Solo Tutto", il nuovo atteso album di Massimo Pericolo, uno degli artisti italiani più forti del momento, è finalmente uscito ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali e nel formato fisico per Pluggers e LuckyBeardRec in collaborazione con Epic/Sony Music Italy.



Anticipato dal singolo "Bugie", il secondo disco di Massimo Pericolo è la consacrazione di un percorso iniziato due anni fa con la canzone "7 Miliardi", passando per l'album Disco di Platino "Scialla Semper" e una serie di collaborazioni di successo, e che lo ha portato nell'Olimpo della scena musicale italiana.



L'album "Solo Tutto" è un viaggio nel passato e presente dell'artista. Ogni canzone fotografa un momento diverso della sua vita e racconta, con una capacità fuori dal comune, la realtà cruda di un ragazzo di provincia. Ironia, rabbia, dolcezza sono le armi che usa per parlare di relazioni, successo, soldi e riscatto sociale, e grazie ai quali possiamo vedere il mondo attraverso gli occhi di uno degli artisti più unici della sua generazione.



Il nuovo disco di Massimo Pericolo presenta quindici canzoni dove accompagnarlo c'è Salmo in "Cazzo Culo", Madame in "Airforce", J Lord in "Troia" e Venerus nella traccia d'apertura "Casa Nuova". L'intero album è prodotto da Crookers che come nel precedente "Scialla Semper" fa sentire il suo peso artistico e la sua esperienza internazionale con un sound nuovo e di rilievo per il panorama italiano. Insieme a lui Nic Sarno e Goedi nelle coproduzioni di alcune tracce a comporre il puzzle di uno degli album più attesi dell'anno.

MASSIMO PERICOLO "SOLO TUTTO TOUR"

Venerdì 12 novembre 2021

Demodè Club - Bari

Inizio concerto: ore 21

Biglietti disponibili su: Dice https://link.dice.fm/Am1vejau1eb

Ticketone https://www.ticketone.it/artist/massimo-pericolo/Scarica l'app DICE x Android

Scarica l'app DICE per IOS (Apple)