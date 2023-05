Concerti all'aperto al Bistrot Club Argiro 52 a Bari

Una nuova e interessante proposta musicale di qualità si accinge a prendere il via nel pieno centro di Bari. Parliamo della rassegna musicale “Ar/GIRO DI ACCORDI”, promossa e organizzata dal Bistrot Club Argiro 52, che inizia un primo ciclo di concerti live all’aperto, via Argiro 52, con tre straordinari artisti: i pugliesi Mario Rosini (in trio venerdì 12), Savio Vurchio (in quartetto giovedì 25) e il napoletano Walter Ricci Trio (in trio venerdì 9 giugno).

Il programma dei concerti, realizzato con la consulenza artistica di Dario Maretti, inizia dunque con un ciclo di tre concerti a iniziare da quello inaugurale, venerdì 12 alle 21.30, affidato al trio del pianista, cantante e compositore Mario Rosini, che si esibirà con altre due certezze della musica pugliese, Mimmo Campanale alla batteria e Paolo Romano al basso.

Per la serata inaugurale, Rosini propone il live dal titolo “Una canzone intorno al mondo”, con un repertorio che spazia dalla canzone d’autore italiana, agli standard jazz internazionali, dalla bossa nova allo swing. Il programma prevede brani del cantautore genovese Bruno Lauzi, Lucio Battisti, Bruno Martino e il geniale Stevie Wonder, del quale Rosini è un suo degno interprete.

Nel secondo appuntamento, giovedì 25 alle 21.30, sarà di scena il quartetto del cantante Savio Vurchio, con Beppe Fortunato (pianoforte), Pino Mazzarano (chitarra) e Saverio Petruzzellis (batteria). Nella sua carriera artistica, iniziata con un repertorio che spaziava dal soul al funky, passando per l’acid jazz, il talentuoso cantante tranese ha affrontato con grande maestria diversi generi musicali, tra i quali il reggae, il blues, il l’r&b, il pop e le indimenticabili composizioni di Pino Daniele.

Il primo ciclo dei live, venerdì 9 giugno alle 21.30, si chiude con un giovane e grande talento della vocalità italiana: Walter Ricci. Per il concerto barese il cantante e pianista napoletano si esibirà in trio, con Saverio Gerardi (batteria) e Sasà Calabrese (basso). Cantante dalle straordinarie qualità vocali, Ricci è sempre stato attratto da voci come quelle di Frank Sinatra, Tony Bennett, Ella Fitzgerald. Spaziando abilmente dal jazz al pop, il repertorio del live sarà vario e indirizzato verso i classici napoletani e gli standard internazionali.

Dopo il trittico di concerti inaugurali, saranno di scena altri appuntamenti in fase di definizione, che prevedono musicisti di rilievo internazionale e la presenza di ospiti d’eccezione. Per informazioni e prenotazioni: 331.401.39.02 - 080.522.75.18.