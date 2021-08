Il chiostro Santa Chiara di Mola di Bari ospita il duo composto da Petra Magoni e Andrea Dindo

Biglietti 15 euro | 13 euro (ridotto over 65 anni) | 10 euro (ridotto under 30 anni) | Ingresso gratuito (titolari AgìmusCard)

Nel Pantheon del musical e del pop song c’è Cole Porter. E accanto a lui siede Kurt Weill, il compositore tedesco americano d’adozione che più ha segnato la storia del teatro musicale della prima metà del Novecento, con melodie e personaggi entrati nell’immaginario collettivo. Insomma, due giganti della musica cui è dedicato il prestigioso concerto dell’AgìmusFestival diretto da Piero Rotolo, che domenica 22 agosto (ore 21.15), nel chiostro Santa Chiara di Mola di Bari, ospita il duo composto da Petra Magoni - parte vocale del progetto Musica Nuda che tanto successo ha avuto nel corso degli anni - e Andrea Dindo, pianista e direttore d’orchestra che ha suonato anche alla Carnegie Hall di New York.

Sarà un concerto fatto di «Canzoni in bianco e nero», come recita il titolo dello spettacolo, che si apre proprio nel segno di Kurt Weill, le cui intuizioni vivono in canzoni ancora oggi interpretate da artisti della scena classica e del rock, del jazz e del pop. Dall’autore delle musiche dell’«Opera da tre soldi», capolavoro scritto a quattro mani con Bertolt Brecht, Dindo e Magoni conducono gli spettatori nel mondo del teatro in musica, dalla Germania del cabaret degli anni Trenta e Quaranta fino all’America di Cole Porter, per l’appunto. L’America del periodo a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, durante il quale l’autore di «Night and Day» scrisse una miriade di successi, che dal teatro arrivarono sino al grande schermo.

Biglietteria online https://www. associazionepadovano.it/ acquisto/. Info e prenotazioni 368.568412 oppure 393.9935266. Esibizione obbligatoria del green pass.