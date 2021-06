Concerti, gli appuntamenti del Conservatorio di Bari

Prosegue l’intensa attività artistica e culturale promossa dal Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari.

Di seguito, i prossimi appuntamenti in programma.



Sabato 12 giugno, alle ore 18.30, presso l’Auditorium “Nino Rota” si terrà il concerto “TRA INGEGNO E GENIO”: integrale dei Trii di Beethoven, con l’esecuzione affidata a Fabio CAFARO, violino; Carlo DE CEGLIE, pianoforte; Giuseppe GRAVINO, violoncello.



Il programma prevede l’esecuzione del trio di Haydn in mi bemolle minore Hob. XV:31 e il trio di Beethoven op.1 n .1

Le note critiche del concerto, dedicato alla memoria di Marek Rose e Valfrido Ferrari, saranno curate da Lorenzo Mattei, docente dell’Università degli Studi di Bari.



Per entrare in Auditorium, è obbligatoria la prenotazione scrivendo una mail all’indirizzo eventiconservato riopiccinni@gmail.com. L’apertura delle porte sarà alle ore 17.45, per consentire lo svolgimento del protocollo anti-Covid.



Domenica 13 giugno, a partire dalle ore 12.00 sul canale Youtube Premiere (htps://youtu.be/U9J8-wZcIiw) sarà disponibile il concerto “Le opere di L. van Beethoven per violoncello e pianoforte – III edizione”, eseguito da Nicola Fiorino, violoncello e Filippo Balducci , pianoforte.



