Nel Conservatorio di Bari il concerto “Woman as a rock”

E’ in programma Giovedi 2 dicembre, alle ore 18.30, presso l’Auditorium “Nino Rota” il concerto “WOMAN AS A ROCK”, nell’ambito del Festival “Jazz & altre musiche”.

Si esibiranno Giovanna MONTECALVO, voce - Raffaella RONCHI, pianoforte – Francesco PALAZZO, fisarmonica – Luigi MORLEO, percussioni.

In programma musiche di Janis Joplin, Patti Smith, Laurie Anderson, Meredith Monk, Bjork, Agnes Obel e Hania Rani.

Prenotazione obbligatoria: eventiconservato riopiccinni@gmail.com

Apertura delle porte alle ore 17.30 per consentire lo svolgimento del protocollo anti-Covid.



Sempre lo stesso giorno,alle, sul canale Youtube Premiere del Conservatorio di Musica di Bari -- sarà possibile ascoltare l’esecuzione dele ladieseguiti da, violino,, viola,, violoncello,, flauto.