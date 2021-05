Con l’omaggio alla grandissima Sarah Vaughan a Palazzo Pesce prende il via la stagione dei concerti nella corte all'aperto

Sabato 12 giugno 2021 alle ore 20.45 a Palazzo Pesce prende il via la stagione dei concerti nella corte all'aperto.

Trenta appuntamenti che da giugno accompagneranno il pubblico fino al 28 agosto, trenta serate in cui risuoneranno le note di musica jazz, musica classica, opera lirica, melodie pop, melodie popolari e tratte dalle grandi tradizioni.

A inaugurare l’estate di Palazzo Pesce sabato 12 giugno sarà l’omaggio alla grandissima Sarah Vaughan di Lisa Manosperti alla voce accompagnata da Andrea Gargiulo al pianoforte; il mese proseguirà con l’appassionata fisarmonica di Vince Abbracciante, l’Assolo a due di Rose Mary Nicassio e Leonardo Torres, il Fabrizio Savino Trio con il loro nuovo progetto discografico e la musica eterna delle Mahler Songs, in collaborazione con il Ritratti Festival, e dei concerti finali delle Masterclass tenute dai maestri di fama mondiale che da anni hanno eletto loro sede preferita di lavoro la dimora nobiliare nel cuore di Mola di Bari.

Luglio si aprirà venerdì 2 con la superba Genova di Serena Spedicato, Vince Abbracciante, Nando di Modugno e Giorgio Vendola, per proseguire con le sonorità carioca di Coração vagabundu di Francesca Leone e Guido di Leone, le mille sfumature di Jazz around the world di Cristina Lacirignola, Mino Lacirignola e Andrea Gargiulo, l’Amore, bis allegro, felice e spensierato di Stefania Dipierro e Piero Vincenti, l’omaggio a Edith Piaf, l’usignolo di Francia, di Lucia Conte e Alessandro Gazza e l’Amarcord della musica italiana di Gianna Montecalvo e Michele Campobasso, senza dimenticare M.A.R.S. Experience, Forthyto Rilegge Maule, Two per tu, Storyville Lovers e il recital lirico con Simona Di Capua, Giulio Pelligra, Marcello Rosiello e, al pianoforte, Barbara Rinero.

Il mese più caldo dell’anno parte venerdì 6 agosto con Serena Palmisano e Mattia Catalano che suonano fra jazz e blues in Pantajazz, continua con i concerti finali delle masterclass del flautista Francesco Loi e del tenore Francesco Meli, si avvia al Ferragosto venerdì 13 con Orillas y Abismos di Elisabetta Pasquale e Giuseppe di Bella e sabato 14 con Emozioni napoletane di Loredana De Giglio e Vincenzo De Nitto, e apre la fase conclusiva venerdì 20 con Margherita Rotondi che, accompagnata alla fisarmonica da Leo Di Gioia, canta la passione spagnola e sudamericana di Vuelvo al Sur, seguita sabato 21 dall’Aldo Di Caterino Trio, venerdì 27 dall’Amore amaro di Maria Mazzotta e Vince Abbracciante e, infine, sabato 28 da Patty Lomuscio e Mario Rosini.

Un calendario di incontri nel pieno rispetto della sicurezza e delle norme sanitarie in vigore: prenotazione e acquisto tramite la biglietteria online, ingressi scaglionati a seconda della fila di prenotazione, misurazione della temperatura corporea all’ingresso, capienza dimezzata con posti assegnati e distanziati di un metro gli uni dagli altri.

Per tutte le informazioni e il programma dettagliato cliccare al seguente link: Calendario appuntamenti palazzo Pesce 2021