Concerti dal tramonto - 8 giugno

Sabato 8 Giugno ore 19.55 – Rotonda Lungomare Dalmazia

-Opening- POWER OF TWO

Marta Vitale voce - Davide Dibello piano e tastiere

Canzoni del repertorio di Billie Eilish, Elisa, Coldplay, Elvis Presley, Ed Sheeran, Rihanna e brani originali





ore 20.40 – Sala Castello Angioino

-Silent listening concert-

Trio HABANERA

Flavio Maddonni violino – Giambattista Ciliberti clarinetto - Antonino Maddonni chitarra



PROGRAMMA



Rossini-Maddonni: Ouverture da “La Gazza Ladra”

M. De Falla: Danza Spagnola da “La Vida breve”

F. Rebay: Suite di canti popolari internazionali

Trittico Napoletano

Rossi – Calise: “Nun è peccato”

D. Modugno-A Maddonni: “Fantasia su Tu si na cosa grande”

A.Maddonni : “Pizzica e Spizzica” (Fantasia su una tarantella napoletana)







ore 21.55 – Rotonda Lungomare Dalmazia

-Closing-

NOT TOO SHABBY

Domenico Lombardi voce - Edoardo Silvestri chitarra elettrica - Davide Dibello tastiere - Leonardo Natuzzi batteria

Canzoni originali e tratte dal repertorio di Radiohead, David Bowie, The Moody Blues, JVKE, Twenty One Pilots, I Corvi, Mango







Al Silent Listening Concert la fruizione sarà consentita consegnando i cellulari al personale di sala all’ingresso.