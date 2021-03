Il concerto di Pier Dragone nella rassegna online “Concerti dal Divano”

Dopo aver presentato per giardini e terrazzi privati il suo nuovo disco “Sarò Franco”, nell’ambito dell’iniziativa “Pietanze d’Arte a Domicilio”, Pier Dragone approda anche nella rassegna online “Concerti dal Divano”. Il cantautore pugliese sarà ospite giovedì 18 marzo del format ideato dallo staff di PA74 Music, etichetta discografica lombarda. Una rassegna di live che, trasmessi in diretta streaming, vedono esibirsi musicisti di tutta Italia dal salotto della propria casa.

A partire dalle 21.30, Dragone si esibirà in diretta streaming in uno show che andrà in onda sul gruppo facebook privato #concertidaldivanoEVENTS e con un link speciale YOUTUBE Hd. Per assistere al concerto online del cantautore sarà necessario l’acquisto di un accesso alla piattaforma, del costo di 3,00 euro che consentirà di seguire poi tutti i live in programma. Il format di “Concerti dal Divano” è nato, infatti, con la mission di creare un'idea di entertainment alternativo che possa permettere agli artisti di ricevere un supporto volontario dei propri fans.

Sarà l’occasione per presentare alla vasta platea del web i brani contenuti nel nuovo progetto discografico “Sarò Franco”, disponibile su tutte e piattaforme digitali dal 5 marzo. Un progetto discografico pubblicato dall’etichetta Sab Sound (edizione A.Ma. Records) con la produzione artistica dello stesso Dragone insieme a Tullio Ciriello.

Dunque, radici culturali che affondano nel cantautorato degli anni Settanta e Ottanta dialogano con una personalità artistica modellata intorno al cantautorato del primo ventennio del Duemila. In questo nuovo album, le due matrici trovano una sintesi e si mescolano a qualche nuova ricerca personale di Pier Dragone. Dunque si alternano, fra le canzoni, due anime dominanti. Una profondamente intimista, acustica e contemplativa, in cui il canto si avvolge di pochissimi strumenti. L’altra, invece, un’anima più orchestrale, con una sezione ritmica definita, orchestrazioni e toni più decisi. L’elemento di novità è costituito, in entrambe le scene, da una componente elettronica dal sapore vintage, che raccoglie le parti più interessanti della nuova scena indie.

Eseguiti in diretta streaming da Pier Dragone, nella versione chitarra e voce, i brani del nuovo album saranno accompagnati, durante il live per “Concerti dal Divano”, anche da alcune canzoni tratte dai suoi precedenti dischi.

Info e ticket su www.concertidaldivano.com