“Musica in Libertà”, i concerti dell’EurOrchestra” da Camera di Bari

Torna anche per il 2022 la stagione “Musica in Libertà” a cura dell’EurOrchestra” da Camera di Bari, inserita nel PianoFestival San Nicola. Due concerti ogni martedì, uno al mattino e uno nel pomeriggio, ospitati nella Chiesetta – Sala Matrimoni del Municipio 1, in via Trevisani 206 a Bari.

Si comincia a partire dal 26 aprile con i primi due concerti inaugurali dal titolo Splendori pianistici (ore 11.30 e ore 17.00) eseguiti da Samuele Valenzano, giovane e validissimo talento del pianoforte, già conosciutissimo dal pubblico, che eseguirà la Sonatina Super Carmen di Ferruccio Busoni e la Fantasia Quasi una Sonata “Dopo una lettura di Dante” di Franz Liszt, autore del quale eseguirà anche i tre brani Gondoliera, Canzone e Tarantella dal secondo libro degli Anni di Pellegrinaggio.

«Un ringraziamento va alla sensibilità del Presidente del Municipio Lorenzo Leonetti e della direttrice Roberta Lorusso che per il secondo anno consecutivo hanno concesso il patrocinio gratuito alla manifestazione, che sarà svolta a beneficio della cittadinanza barese in un quartiere periferico, come il Libertà, carente di contenitori culturali, e al tempo stesso assetato di cultura e socialità» commentano i due direttori artistici dell’EurOrchestra, Francesco Lentini e Angela Montemurro.

Per questa stagione i due direttori hanno deciso di sperimentare una nuova formula con due concerti da tenersi nello stesso giorno, ogni martedì fino al 5 luglio, per poi riprendere a ottobre: un concerto matinée alle 11.30 e un concerto pomeridiano, lo stesso, alle 17.00, per ampliare l’offerta culturale e artistica in questo periodo difficile.

«L’incertezza e lo spaesamento rinvenienti dal susseguirsi di eventi tanto dirompenti, ineffabili e imprevedibili, hanno assuefatto tutti ad una socialità più limitata e a una chiusura forzata nelle mura protettive ma escludenti, della propria casa – spiegano Lentini e Montemurro -. Oggi abbiamo bisogno di stare con gli altri, e quale migliore occasione per rasserenare gli animi che ascoltare della buona musica in orari e giorni in cui non siamo avvezzi a incursioni culturali?» e ancora dicono «Si tratta quindi di varare e sperimentare una nuova formula di ascolto e partecipazione. Offriremo al pubblico 22 concerti agili, piacevoli, con interpreti di grande livello, con un occhio sempre rivolto particolarmente ai grandi talenti della nostra terra, e con una attenzione nuova anche al mistero della creatività e della scrittura musicale. Il pianoforte la fa da padrone, ma ci saranno incursioni anche in altri mondi ancora non segnati da sentieri battuti, come quello della musica acusmatica e della musica scritta dalle donne».

Dopo il doppio concerto inaugurale del 26 aprile, i successivi appuntamenti, sempre alle 11.30 e alle 17 si terranno:

- Martedì 3 Maggio: Forme della musica, con il talentuosissimo e giovanissimo pianista Andrea Simone De Nicolò, che eseguirà musiche di Bach-Busoni, Chopin, Debussy e Prokofieff;

- Martedì 10 Maggio: Incontro con la compositrice Paola Ciarlantini, nota autrice di musica e musicologa, docente nel Conservatorio di Bologna, che spiegherà cosa significhi scrivere musica oggi per una donna, e parlerà della sua produzione pianistica, affidata per l’occasione alla interpretazione del pianista e direttore d’orchestra Francesco Viviano;

- Martedì 17 Maggio: Liricamente con il Duo Calliope, formato dal soprano Antonia Giove e dalla pianista Cinzia Maurantonio, che eseguiranno un programma di arie liriche del repertorio classico, con un breve viaggio finale nel mondo dell’operetta e della canzone d’autore;

- Martedì 24 maggio: Fascino ed eleganza: la musica delle compositrici, con la pianista e musicologa Annamaria Giannelli, propugnatrice della riscoperta delle Donne compositrici costrette spesso a restare nell’ombra da una redazione e da uno sguardo troppo unilaterali rivolti alla storia della musica;

- Martedì 31 Maggio: Omaggio a Skrjabin nel 150 anniversario della nascita, concerto affidato al pianista di fama internazionale Filippo Balducci, autore di libri e di ricerche musicologiche sull’autore russo, del quale eseguirà la Settima e la Decima Sonata e alcuni Studi e Mazurche;

- Martedì 7 Giugno: Omaggio a Sakamoto con il noto pianista Domenico Balducci, che tanto successo sta riscuotendo con i suoi concerti dedicati a musiche di autori contemporanei e al jazz, e che omaggerà il grande autore giapponese eseguendo alcune delle sue più belle e conosciute opere;

- Martedì 14 Giugno: Incontro con il compositore Franco Degrassi, stimatissimo compositore di musica acusmatica, e improvvisatore elettroacustico, docente nel Conservatorio di Foggia, che spiegherà il senso e la storia della musica acusmatica e ci condurrà all’ascolto di alcuni suoi brani;

- Martedì 21 Giugno: Tempo di chitarra, con il giovane e validissimo chitarrista Lorenzo Rodio, vincitore di diversi concorsi nazionali e internazionali, che eseguirà musiche di Bach, Mertz, Sor, e Castelnuovo Tedesco;

- Martedì 28 Giugno: Da Bach a Liszt, un viaggio musicale nell’Europa sette e ottocentesca, del pianista Luca Francesco Lomaglio, che eseguirà oltre ai due autori citati, anche brani di Chopin e di Beethoven;

- Martedì 5 Luglio: Il mondo fantastico di Schumann, un omaggio al grande compositore tedesco della pianista e musicologa Elisabetta Pani, docente di pianoforte nel Conservatorio di Bari, che tante energie dedica all’approfondimento interpretativo e storiografico sulla musica di questo autore, di cui eseguirà i Papillons op. 2 e la Kresleiriana op.16.