'La conoscenza della cultura', all'Anfiteatro della Pace i concerti dell'associazione "Nel gioco del Jazz"

Prosegue l’attività dell’Associazione Nel Gioco del Jazz nell’ambito del Bando URBIS promosso dal Comune di Bari. “La Conoscenza della Cultura”, uno dei Progetti vincitori, questa volta abbraccerà il Tema Musica, in collaborazione con l’Associazione Ottava Nota, partner di Japigia.



Il concerto si articolerà in due momenti, il primo curato dall’Associazione nel Gioco del Jazz e che vedrà la presenza di due giovani e talentuosi Musicisti: tra New Soul, Pop, Jazz, Angela Esmeralda Pepe, emergente vocalist, chiamata, tra l’altro, ad inaugurare il Teatro Piccinni il 5 dicembre 2019 nella sezione Jazz, con all’attivo già 5 pubblicazioni e partecipazioni in vari festival nazionali ed internazionali, ultimo quello delle Isole Tremiti 2020; Stefano De Vivo, giovanissimo chitarrista Jazz, già vincitore di numerosi premi che ha collaborato con famosi Musicisti.



A seguire: “Con te dovrò combattere… Emozioni” curato dall’Associazione Ottava Nota. Un alternarsi di canzoni, due mostri sacri della musica italiana, una maratona musicale senza vincitori né vinti: MINA Vs BATTISTI. Per una volta lʼuno contro e con lʼaltra, lʼabilità cantautorale contro la maestria interpretativa. Un susseguirsi di brani celebri che hanno fatto la storia degli ultimi 50 anni. Canzoni che abbiamo vissuto, ascoltato , cantato e fatte nostre; un imperdibile repertorio riproposto in chiave moderna proprio per esaltare le qualità musicali dei brani. I magnifici pezzi sono interpretati dagli allievi dell'associazione L'Ottava Nota Bari, sotto la formazione del maestro Lorenzo Salvatori.

Ingresso € 3,00 – Prenotazione obbligatoria al 3389031130