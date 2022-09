Il Municipio 2 di Bari si veste di musica, rassegna di quattro concerti, tutti ad ingresso libero

Il Municipio 2 di Bari si «riempie» di musica e organizza una rassegna di quattro concerti, tutti ad ingresso libero (senza prenotazione). In una zona del capoluogo pugliese da sempre attiva e recettiva, nell’ambito della realizzazione di eventi di qualunque genere. «Il Municipio 2 si veste di musica» sarà infatti il titolo di questa manifestazione, interamente finanziata dallo stesso Municipio 2 di Bari, in collaborazione con l’associazione Mezzotono, con la direzione artistica Fabio Lepore. Infotel: 334.778.10.85.

La serie di appuntamenti si inaugura domenica 11 settembre, nel Giardino Princigalli (via Lojacono 3, nel quartiere Mungivacca), a partire dalle 19,30 con due concerti evento: il primo è quello dei Mezzotono, celebre gruppo pugliese divenuto famoso nel mondo per il suo vasto repertorio a cappella, e formato da Fabio Lepore, Daniela Desideri, Tanya Pugliese, Marco Di Nunno e Andrea Maurelli. I Mezzotono mescolano perfettamente humor e musica a cappella, portando in giro per il mondo dal 2003 spettacoli musicali in una chiave diversa e molto originale. Non solo i teatri italiani, ma alcuni dei più grandi teatri di quasi 60 paesi e 5 continenti hanno ospitato le loro performance, facendolo diventare il gruppo vocale al mondo con più nazioni visitate. Lo spettacolo è eseguito senza strumenti musicali: solo cinque voci che, imitando il suono degli strumenti e in una serie di gag simpatiche e mai invadenti, sorprendono di continuo il pubblico. L’obiettivo è quello di coprire diversi stili musicali, in modo da dare al pubblico la certezza che con le voci è possibile davvero fare di tutto. Anche il repertorio, in questo caso, diventa secondario rispetto a come viene arrangiato a cappella.

Alle 21 salirà poi sul palco la Metropolitan MusicArt Orchestra, una giovanissima e talentuosa orchestra pugliese diretta da Bruno Tassone. In tre anni dalla sua nascita, la compagine ha già realizzato importanti produzioni e collaborazioni internazionali (con artisti come Vince Tempera, Sarah Jane Morris, Tony Remy, Mario Rosini). Il progetto prevede le esecuzioni di brani internazionali, a ritmo di swing e soul, interpretati dalla voce di Fabio Lepore. Con un repertorio che spazia da Burt Bacharach ad Al Green, fino a Henry Mancini e tanti altri, con gli arrangiamenti di Vince Tempera, Antonello Losacco, Bruno Tassone e Pippo Lombardo.

Le successive tre date della rassegna, tutte a partire dalle ore 18, si svolgeranno sabato 17 settembre in via Pasubio, sabato 24 settembre in Piazzetta dei Papi e sabato 1 ottobre in via Pavoncelli/Jacini. Si esibiranno i migliori allievi e talenti della scuola «Il Pentagramma» di Bari (presieduta da Guido Di Leone), diretti da Max Monno e Alessandro Binetti.

Domenica 11 settembre - Giardino Princigalli (dalle 19,30)

Sabato 17 settembre (via Pasubio - ore 18)

Sabato 24 settembre (Piazzetta dei Papi - ore 18)

Sabato 1 ottobre (via Pavoncelli/Jacini - ore 18)