A Casa delle Arti di Conversano rap e pop con Keevuitton, Wism E Dam

Dopo le due date di première, lunedì 26 dicembre arriva il terzo appuntamento che lancia ufficialmente “LA RIVOLUZIONE”. Questa data della rassegna di musica indipendente prodotta da NODE e Casa delle Arti, vedrà sul palco tre diversi artisti della scena rap, hip hop, indie barese: KEEVUITTON, WISM, DAM + collettivo BHC; a chiusura, il dj set di MENGO T, membro di NITCH Soundsystem, partner della rassegna, e della label Midnight Resistance Hi Fi. Apertura Porte ore 21:00.

Disponibile esclusivamente in prevendita online la PROMO ECO PACK, una “tariffa ecologica”, ideata per disincentivare l’inquinamento ambientale, incoraggiando il car sharing. Acquistando, infatti, dai 2 ai 5 biglietti con questa promozione, il biglietto avrà il costo 12,00 euro invece che 15,00.

INFO E BIGLIETTI: https://bit.ly/ larivoluzione26_12

Durante la serata si susseguiranno sul palco di Casa delle Arti il rapper KEEVUITTON, il producer e cantautore WISM, il producer DAM accompagnato dal collettivo BHC che porteranno sul palco il RELEASE PARTY del loro ultimo album “P/EXXXXXXXXXXXX”, e infine il dj MENGO T (Bass Music, UK Garage, Hip Hop). In apertura, in diretta da Casa delle Arti, gli artisti della serata saranno protagonisti di una puntata speciale del programma RAPPERCUT di radio RKO, partner della rassegna, il format dedicato alla musica rap e hip-hop ideato e condotto da Giuan e Skid (Hip Hopera Foundation) insieme a Meekron e Sup Nasa.

KEEVUITTON, al secolo Vito Fascina, classe ‘98, comincia a pubblicare la sua musica dal 2013. Nel 2015, durante una viaggio a Londra, inizia a delineare le basi per il suo progetto: “Point of Review”, un concept album basato su scenari di viaggi, aeroporti e vita metropolitana. Nel 2016 vince il premio “VINILE D’ARGENTO” ottenendo la possibilità di partecipare ad Area Sanremo e al capodanno di Verona. Tra il 2016 e il 2022 pubblica svariati singoli con diverse collaborazioni, anche internazionali. Al momento Keevuitton sta lavorando al suo prossimo progetto mantenendo uno sguardo verso l’Europa.

WISM è lo pseudonimo di Gabriele Terlizzi producer, polistrumentista e cantautore molfettese classe 1997. Gabriele compone musica da quando ha dodici anni. Nel 2011 ha fondato la band math rock “The Pier” e dal 2019 suona dal vivo e collabora con Franco 126. Cultore della musica campionata, crea coi suoi pezzi collage sonori a metà fra l’hip hop sperimentale e l’indie. Pazienza il suo primo album è uscito lo scorso 7 ottobre per Kallax Records e peermusic ITALY.

DAM, classe ‘98, è un producer barese attualmente residente a Firenze. Le sonorità di DAM sono eclettiche ma sempre accompagnate da un sentimento nostalgico e sonorità vintage. Comincia il suo progetto nel 2019 e da allora collabora con diversi artisti locali. Dopo la pubblicazione di alcuni singoli e un EP, nel 2020 presenta il suo primo album solista “BLUE LIGHT SESSION #1”, una raccolta di brani da un minuto originariamente pubblicati solo sul suo profilo Instagram. Nel 2022 ritorna, dopo un anno di silenzio, con un EP in collaborazione con Dope, “Motivo” e col suo secondo disco solista “RED LIGHT SESSION #2”, disco da 30 tracce. Nello stesso anno crea, insieme a Davide Namoini (ex Molotox) il collettivo BHC, del quale fanno parte attualmente lui e Davide, Gabe.One, Charlest-T, Dope, Vid Kudo, Edoardo Curcio, Ali Oztürk e Loia-San.

MENGO T è un rapper, produttore e dj attivo dai primi anni 2000. Con il duo rap SottoTorchio, ha realizzato quattro progetti tra il 2006 e il 2014, tra cui il disco culto “Musica per organi caldi” (2009). Membro del sound system e label Midnight Resistance Hi Fi, nonché fondatore della piccola label dubstep Blunt Force, i suoi set spaziano tra le varie sfumature della bass music, dal reggae alla UKG, passando per hip hop e grime.

LA RIVOLUZIONE è una rassegna di concerti che nasce allo scopo di dar voce a generi e sottogeneri meno conosciuti al grande pubblico e che, per farlo, sceglie la musica di alcuni tra i più interessanti artisti indipendenti nazionali, internazionali e locali: dall’hip-hop all’elettronica psichedelica, dal indie-pop intimista al rap di rottura.

Partner della rassegna: Ilikepuglia, RKO, Hangar Booking, Nitch SoundSystem, Radio Bachi, Oooh.events

Node è un Hub che si dedica al sostegno e allo sviluppo della creatività in ambito musicale. Il nome Node, derivante dal latino nodus, rappresenta la vocazione alla creazione di network e punti di incontro fra realtà altrimenti distanti. Sin dalla sua fondazione nel 2013 Node si è impegnata per avvicinare ad ogni livello il mercato musicale italiano a quelli esteri, andando nella stessa direzione degli investimenti strutturali attualmente in corso sul settore musicale e delle politiche di armonizzazione a livello europeo. Per svolgere la propria attività, Node ha ricevuto supporto finanziario e organizzativo da rilevanti soggetti, sia pubblici che privati, come Regione Puglia, Puglia Sounds – Teatro Pubblico Pugliese e Fondazione Cariplo.